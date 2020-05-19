Собеседник Minval.az – российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

– Вчера состоялась встреча главы МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в формате видеоконференции с посредниками по Карабаху. Стороны договорились определить сроки и место проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении после ослабления пандемии COVID-19. Ереван заявляет, что на столе переговоров нет ни одного документа по Карабаху и переговоров по решению конфликта как таковых нет. А Россия и Азербайджан говорят обратное. Как считаете, возможны ли переговоры с Арменией при сложившихся обстоятельствах?

– Следующая министерская встреча, когда бы она ни состоялась, будет отличаться только тем, что проведена она будет после ослабления режима по коронавирусу. Больше ничем другим она, от предыдущих встреч, отличаться не будет. Продолжится обсуждение того, что обсуждалось и до пандемии. Заявления Никола Пашиняна по Карабаху, сделанные за последние два года, фактически изменили, отменили весь переговорный формат, поэтому премьер Армении давит на «педаль» и дальше.

Очередное заявление о том, что на столе переговоров нет ни одного документа по Карабаху, – ещё более абсурдное, чем предыдущие («Мир на территории я не меняю» и т.п.). Но раз ему позволено это делать, то он это и делает открыто. Что в этот момент делают сопредседатели МГ ОБСЕ, не совсем ясно. Ведь Пашинян им, фактически, сказал открыто, что не было никакой работы и никаких документов на протяжении четверти века, когда все сидели за переговорным столом и что-то там вырабатывали. Естественно, что армянская сторона, по этой причине, никакие земли никому возвращать не собирается. При этом Ереван от переговоров не отказывается, чтобы его не обвинили в их срыве, и направляет на эти пустопорожние беседы своего министра. Что же касается Азербайджана, то это ему самому решать, существует в реальности ли угроза коронавируса или нет, применительно к планам по реинтеграции Карабаха. Когда военные планы ставятся в зависимость от режима ношения медицинских масок, это выглядит как минимум странно…

– В одном из своих последних интервью вы говорили, что «все идет к тому, чтобы Баку и Ереван действительно сами решили, наконец, карабахскую проблему, в двустороннем изолированном формате». Вот уже больше 25 лет нет продвижения на переговорах, а в последние годы армянская сторона стала их открыто срывать. Что вы подразумеваете под «двустороннем изолированном формате»?

– Напомню, что российская сторона, и в частности Сергей Лавров, неоднократно напоминали о том, что урегулирование карабахской проблемы – это дело только двух стран, Азербайджана и Армении. Поэтому именно в их руках лежат все варианты реального решения этой проблемы, что бы ни говорили о России различные наблюдатели, напоминая, что «ключ» от такого решения якобы находится в её руках. Просто Азербайджану следует избрать тот формат действий, который бы смог существенно продвинуть, ускорить, активизировать этот процесс. Тем более если действующее политическое руководство Армении изначально встало на путь провоцирования Баку на войну. Я не понимаю, почему весь пакет заявлений Пашиняна по Карабаху Баку до сих пор не подверг тотальному обсуждению в ходе переговоров. Ведь в этих заявлениях содержится отрытый отказ от переговоров, а, следовательно – призыв к войне.

У Баку имеется несколько вариантов решения карабахской проблемы – и действительно, один из них это военный путь. Но весь вопрос в том, сможет ли карабахская война удержаться в изолированном формате, не ударив автоматически по всему огромному региону. Ответ на этот вопрос для Баку является ключевым. И думаю, у него пока на него нет ответа. В противном случае, он бы давно всё решил. Думаю также, что Баку ждёт сигнала из Москвы, как бы «отмашки», опосредованно говорящей о том, что Пашинян ей вконец надоел. Наверное, такие надежды тоже могут иметь место, сегодня вообще ничего нельзя исключать. Но всё-таки есть и невоенный вариант решения проблемы, о котором я сказал чуть выше, с постановкой вопроса перед сопредседателями и всем миром о фактическом отказе Армении «имени Пашиняна» возвращать территории. Это проблема ООН, а не Азербайджана, и он должен на это чётко указать.

– В Азербайджане в последние годы чаще призывают власти отказаться от практики переговоров с Арменией и решить конфликт военным путем. Как, по вашему мнению, отреагируют страны-посредники – Россия, США и Франция – если Баку все же решит прибегнуть к военному решению конфликта с Арменией?

– Действительно, гражданское общество Азербайджана открыто и постоянно говорит о том, что проблему следует решать военным путём, что дальнейшее затягивание просто бессмысленно. Но я уже сказал, что существует не только военный путь решения проблемы. Информационным рычагом можно сделать намного больше. Надеюсь, что внутри Азербайджана, всё же, есть специалисты такого профиля и что они как-то связаны с властью, с влиянием на её решения. Ведь зачастую бывает так, что те, кто может что-то реально подсказать, находятся вне поля зрения власти. При этом на данный момент нет стопроцентной гарантии того, что Азербайджан добьётся своего военным путём. Это неуверенность и останавливает, на самом деле, войну. Все наблюдательные внешние структуры – включая и РФ –, естественно, отреагируют на военно-силовой метод крайне негативно, и это ясно заранее. А открытой поддержки одной только Турции Баку будет мало. Пашиняну придётся сильно разозлить Дональда Трампа, чтобы и Белый дом закрыл на это глаза.

При этом я всегда говорю, и подчеркну снова: угрозы решить всё войной со стороны Баку не могут звучать постоянно. В противном случае, это выглядит смешно и нелепо. Настоящий удар наносится всегда неожиданно.

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