На протяжении многих веков смертоносные вирусы испытывали человечество на прочность. Обойдя мировые войны и катаклизмы по числу жертв, пандемии уносили сотни тысяч, а иногда и миллионы жизней.

В разные времена правительства пораженных болезнями стран придумывали разнообразные ухищрения, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции. Одни сразу вводили жесткие меры, закрывая все увеселительные заведения, другие расставляли на улицах специальных надсмотрщиков, призванных проверять наличие прививок на теле граждан, а третьи ограничивались рекомендацией носить защитные маски. Например, в период вспышки туберкулеза находчивые власти Шотландии заманивали людей на рентген с помощью лотерейных билетов с шансом выиграть новейший автомобиль.

Измученный народ же спасался от вирусов и карантинной скуки любыми способами. Люди разгуливали по городу с табличками, на которых выводили дерзкие лозунги, устраивали подпольные вечеринки, меняли прически в не успевших закрыться цирюльнях и играли с дизайном защитных масок.

Об изобретательности властей и развлечениях граждан во время эпидемий задолго до вспышки нового коронавируса — в галерее «Ленты.ру».

Дворники в Нью-Йорке, 1918 год

Очагом заражения стали США. Военная цензура, действовавшая для стран-участниц войны, запрещала распространение информации о начале эпидемии, поэтому первой о вспышке гриппа весной 1918 года объявила Испания, соблюдавшая в том конфликте нейтралитет. Так заболевание получило название «испанка».

Лондон, 1920 год

Из-за развитого транспортного сообщения грипп распространился по планете в кратчайшие сроки. Власти некоторых государств вводили жесткие карантинные меры: закрывались школы, суды, театры и церкви, покупателям запрещалось входить в магазины — заказы им выносили на улицу, а салоны в общественном транспорте обрабатывали специальным «противовирусным» спреем.

Лондон, 1918 год

Сотрудников магазинов и парикмахерских обязывали обслуживать клиентов в защитных медицинских масках. Рекомендации по ношению масок в общественных местах получили и обычные граждане: как тогда выразился один из служащих департамента здравоохранения Нью-Йорка, «лучше выглядеть нелепо, чем умереть».

Лондон, 1920 год

Работницы Лондонской телефонной станции. Примечательно, что от испанского гриппа зачастую умирали молодые здоровые люди в возрасте от 20 до 40 лет. В качестве минимальных мер профилактики, в частности, сотрудникам разных организаций и производств предписывалось полоскать горло специальным дезинфицирующим средством, а в некоторых американских штатах с той же целью запретили рукопожатия.

Япония, 1920 год

Ускорило распространение испанки и массовое движение войск стран-участниц Первой мировой. В разных точках мира — от США до Японии и Южной Африки — вымирали целые деревни. Чтобы похоронить жертв пандемии по всем канонам, порой не хватало могильщиков. В этих случаях рыли общие могилы и закапывали умерших без гробов и памятников.

Испания, 1937 год

Испанский грипп нанес мощный удар по всем индустриям, не стало исключением и кинопроизводство. В течение одного года болезнь унесла жизни трех тысяч человек в одном только Лос-Анджелесе и вместе с тем начала «топить» не только крупнейшие студии, но и местных кинодистрибьюторов. К примеру, всего за год компания Paramount потеряла почти два миллиона долларов, что в современном эквиваленте составляет примерно 30 миллионов.

Эпидемии гриппа еще не раз сотрясали мир и после испанки — одна из них разразилась в 1930-х. Соблюдение мер предосторожности тогда пропагандировалось даже в кино: так, в картине «Зверь с пятью пальцами» был запечатлен поцелуй актеров Андреа Кинг и Роберта Альда, лица которых покрывали защитные маски.

Англия, 1932 год

В начале прошлого века во время эпидемий люди экспериментировали с формами и материалами для масок не меньше, чем наши современники. Некоторые даже ухитрялись подбирать маску в тон наряду, используя ее не только как средство индивидуальной защиты, но и как модный аксессуар.

Лондон, 1969 год

Постепенно грипп охватил большую часть Европы, к зиме в Лондоне число больных с острыми осложнениями достигло пика. Среди инфицированных оказалось немало врачей. На помощь медсестрам добровольно пришли женщины и девушки, не имевшие специального образования. С тех пор человечество пережило еще не одну эпидемию. Наиболее страшными из них оказались холера (несколько миллионов погибших), ВИЧ-инфекция (около 36 миллионов погибших), свиной грипп (примерно 200 тысяч погибших), лихорадка Эбола (почти 13 тысяч погибших) и инфекция COVID-19.

«Немец побежден, а грипп — все еще нет», «Давайте спрячемся друг от друга на время и просто примем происходящее таким, как есть», — написано на табличках у активистов, призывающих сограждан к соблюдению социальной дистанции во время самой массовой пандемии гриппа за всю историю человечества. Испанский грипп, или испанка, охватил земной шар в последние месяцы Первой мировой войны и очень скоро обогнал ее по числу унесенных жизней. По разным данным, жертвами болезни стали от 17 до 100 миллионов человек, испанкой переболели более 500 миллионов — почти треть населения всего мира.

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