Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил столь большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране — 1 млн — хорошо работающей системой тестирования инфекции. Об этом написал в среду в Twitter.

«Единственная причина, почему в США насчитывается 1 млн случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования — лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, поэтому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше», — отметил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 58 тыс. человек. По количеству заразившихся США значительно опережают любую другую страну мира — в Испании, которая находится на втором месте по количеству выявленных случаев, их насчитывается всего около 232 тыс.

В то же время ограничительные меры, введенные для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, наносят серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов. По словам старшего советника Трампа Кевина Хассетта, безработица может достичь уровня в 16-20% уже в июне. На этом фоне хозяин Белого дома 27 апреля рекомендовал губернаторам штатов отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020