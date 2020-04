Австралийские полицейские сняли видео, на кадрах которого кенгуру прыгает по перекрестку дороги в городе Аделаида.

«Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели направляющимся в Западный Парклендс», — приводит слова полицейских телеканал «360».

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020