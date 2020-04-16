Итак, до конца карантинного режима нам осталось потерпеть всего 5 дней. 20-го апреля мы снова будем свободны. Но теряли ли мы на самом деле свою свободу? Давайте рассуждать.

Почему-то всем поначалу однозначно казалось, что время в карантине будет идти медленнее и тоскливее, но ничуть не бывало! Все мы как-то привыкли, что ли… Во всяком случае, никто с ума не сходит, не вешается и не травится: напротив, большинство жителей города все же нашли желанные лазейки для растрачивания своей энергии: начиная с посещения соседей и заканчивая несколькими СМС в день с просьбой официального разрешения на выход (сначала на 1, затем – на 2). Получается, что 4 часика официальных имеются, а остальные дела можно и не отдаляясь далеко от радиуса дома прекрасно сделать.

Такая вот логика у жителей Баку в карантинное время. Хотя на самом деле, происходит что-то весьма странное, совершенно не совместимое с логикой и железными правилами, диктуемыми карантинным временем. Но такова наша действительность: с одной стороны, СМИ делится информацией оперативного штаба при Кабмине, общественность ежедневно читает неутешительные отчеты о ежедневном количестве заболевших (меньше 50 эта цифра никак не опускается), об умерших от COVID-19, но даже эти показатели не служат никому уроком – все равно гуляют, причем, многие гуляют по-прежнему без масок, несмотря на то, что маски сегодня – уже не дефицит, и в любой аптеке города их можно приобрести – по 2 штуки на человека. Вот так пройдешься по 4-5 аптекам, глядишь – и 10 масок уже в активе. Но маски граждане не носят и по другим причинам.

Minval.az поговорил с жителями Ясамальского района, спокойно прогуливающихся с детьми по территории одной из школ, не боятся ли они заражения? Карантин все-таки…

Ответы не сколько шокировали, сколько заставили задуматься: во-первых, если все так серьезно, если народ болеет и умирает, то почему же тогда блок-посты и полицейские кордоны можно наблюдать только на центральных трассах и улицах города? Логично? Далее: если в самом начале карантина чуть ли не каждый день приходили бригады в спецкостюмах и занимались обеззараживанием блоков и лифтов, то вот уже больше недели никто не приходит, а если и появится, то больше мусорные ящики поливает. Салоны красоты по-прежнему закрыты, но все же люди посещают мастеров на дому, причем, иногда в квартире мастера собирается по 5-6 человек, не знающих друг друга, все общаются, кто-то в масках, кто-то – нет. И, кроме того, скоро конец апреля, температура воздуха постепенно повышается. Как дышать в этих масках? Особенно тяжело детям и старикам. Понятное дело – зима, ранняя весна. И потом, по ТВ и в СМИ объявляли, что коронавирус боится тепла, а по календарю как раз-таки это тепло скоро придет в Баку. И конец эпидемии. Чем выше температура воздуха, тем скорее коронавирус сдастся.

Такая вот логика у жителей Ясамальского района, который, кстати, согласно статистике, считается самым «зараженным» районом города – по количеству заболевших COVID-19. Но, тем не менее, и этот факт почему-то не сильно пугает граждан, открыто выражающий сомнения на этот счет. «Большинство живущих в Ясамале знают друг друга, и если бы хоть кто-нибудь заболел коронавирусом, об этом все бы знали. Но такой информации нет ни среди соседей, ни среди родственников. Возможно, люди просто болеют гриппом, но в существование коронавируса мы не сильно–то и верим» — делятся своими мыслями жители.

С одной стороны, подобные мысли – чистой воды крамола, так как идут они вразрез с политикой государства, установившего карантинные кордоны, и правила должным образом обязанные одинаково соблюдаться всеми – начиная госструктурами и заканчивая простыми гражданами. Но ни те, ни другие правил этих не придерживаются. Примеров – предостаточно, достаточно пройтись по центру города и увидеть, что по-прежнему проводится реконструкция и ремонт здания Кабмина, замена плитки на театральной площади, по-прежнему сносятся дома, из которых активно выселяют жителей – во время карантина! Кроме того, все, кто занимается сносом, не соблюдают правил карантинного режима и ходят без масок. Полицейские кордоны действительно функционируют на центральных улицах, а остальная территория города остается без контроля. Все эти примеры идут вразрез с политикой государства. Тогда остается открытым вопрос: действительно ли столь опасен коронавирус, если всеобщий карантин какой-то половинчатый?

Причем, аналогичная ситуация наблюдается не только в Ясамальском районе, но и в других районах города, жители которых рассказывают в социальных сетях о своих по сути свободных передвижениях по дворам и переулкам, а также о походах по гостям?

Так или иначе, но невооруженным взглядом заметно: жители столицы постепенно перестают бояться заражения, и руководствуются одним-единственным принципом: если можно другим, то почему нам нельзя?

Пока что сообщения Оперштаба по-прежнему не радуют: количество заболевших не падает ниже 50 человек за день, а ситуация с половинчатым карантином заставляет думать совсем в другом направлении. Одно радует: разговоров об ужесточении пока что нет. Кроме того, карантинный режим будет продлен и после 20 апреля, но его собираются смягчить. Окончательное решение изменений условий карантинного режима будет объявлено Оперативным штабом после окончательного утверждения. Но, тем не менее, согласно информации, скорейшее окончание особого режима карантина и восстановление учебного процесса пока не обсуждаются.

Яна Мадатова

Minval.az