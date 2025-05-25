Азербайджан признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

С данным заявлением выступил руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Байрамов указал на то, что в ходе сегодняшних переговоров в узком и расширенном составах были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, сотрудничества на многосторонних платформах.

«Также обменялись мнениями по важным вопросам региональной и глобальной повестки. В отношениях Азербайджана и Украины всегда важную роль придавалась нормам и принципам международного права», — говорится в его заявлении.

По его словам, соглашение между Россией и Украиной об обмене военнопленными является важным шагом вперед.

Глава МИД отметил, что Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта между Россией и Украиной путем политического диалога: «Мы хотим, чтобы между сторонами был достигнут мир».