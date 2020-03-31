Небольшой городок Лландидно в Великобритании «захватили» дикие горные козлы. Животные спокойно перемещаются по улицам, едят траву с клумб и отдыхают во дворах домов местных жителей, которые рады новым соседям.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на Wales Online, стадо козлов спустилось в город с мыса Великий Орм, где обычно обитает. Местные и раньше замечали животных на окраинах города, но те боялись людей и не заходили вглубь улиц. Сейчас же в разгар пандемии и карантина дороги пустые, а на улицах совсем нет людей. Вероятно, именно это стало причиной такого смелого поведения диких животных.

Чаще всего козлов видят у клумб и кустов со съедобной растительностью. Животные гуляют по опустевшему городу и обгрызают ветки деревьев, топчут газоны и уничтожают цветы. При этом многие жители рады видеть внезапных гостей на своих улицах, несмотря на тот ущерб, который они наносят.

— Я думаю, что большинство людей, живущих в городе, ценят их и получают большое удовольствие, видя их в городе. Несколько потерянных цветов весной — это справедливая цена за то, чтобы иметь возможность увидеть их вблизи, — рассказала местная жительница.

Minval.az