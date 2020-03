Небольшой городок Лландидно в Великобритании «захватили» дикие горные козлы. Животные спокойно перемещаются по улицам, едят траву с клумб и отдыхают во дворах домов местных жителей, которые рады новым соседям.

In the town near me (Llandudno) the mountain goats have moved further down out of hills and have started wandering around the town more to graze !! pic.twitter.com/m4dlp9Tydn

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на Wales Online, стадо козлов спустилось в город с мыса Великий Орм, где обычно обитает. Местные и раньше замечали животных на окраинах города, но те боялись людей и не заходили вглубь улиц. Сейчас же в разгар пандемии и карантина дороги пустые, а на улицах совсем нет людей. Вероятно, именно это стало причиной такого смелого поведения диких животных.

This shows what it’s all about. They’re scared of me (a human) in this. They don’t like people. They usually only come down from the Great Orme when it’s windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it’s empty, they’re going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh

