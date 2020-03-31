27 марта Оперативный штаб при Кабинете министров АР в рамках борьбы против распространения коронавируса принял решение ограничить движение общественного транспорта в Баку, и в первую очередь — метро. И поскольку наибольший поток пассажиров наблюдается именно в подземке, что, понятное дело, создает наибольшую угрозу распространения опасного вируса, поезда Бакинского метрополитена на период режима социальной изоляции было решено выпускать на пути всего пять часов в сутки — с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 20:00 ежедневно.

Новый график работы метрополитена сбил с толку граждан, которые ежедневно вынуждены выходить на работу, ведь, как известно, не все предприятия и организации сегодня находятся на строгом карантинном режиме. А так как метро – наиболее быстрый вид общественного транспорта, вполне естественно, что люди по-прежнему предпочитают пользоваться именно им. Не секрет, что новый график многих не устраивает. К примеру, человеку на рабочем месте нужно быть в 10 утра, а метро работает только до 9.00. Получается, что на работу надо приезжать на час раньше. Вот и скопляются на перронах. А теперь давайте представим, что приходящих на час раньше и отпускают на час раньше. А значит, с 17.00 в метрополитене снова будут скапливаться люди.

Далее, гражданам ежедневно советуют трижды подумать о своей безопасности, спускаясь в метро, а именно соблюдать дистанцию в несколько метров, надевать маски… Все это понятно. Многие сегодня без масок, но где их достать? Ни в одной аптеке их нет, а если и есть, то не маски, а дорогие респираторы по цене от 10 до 25 манатов. Согласитесь, что ни одной зарплаты (тем более зарплаты бюджетника) ни за что не хватит на покупку первейших средств безопасности.

Да, мы согласны, что определенная часть граждан довольно халатно относится к предостережениям и превентивным мерам безопасности, внедренным с недавнего времени в стране, но все же если речь идет о карантинном режиме, то он должен быть одинаковым для всех граждан. А как иначе? Что делать тем, кто работает и подвергает себя ежедневному риску, спускаясь в метрополитен? Да, по линиям следования метро курсируют новые автобусы, но и в них можно запросто подцепить инфекцию – не смотря на тот факт, что и поручни и сидения обрабатываются по нескольку раз в день. К примеру зайдет какой-нибудь инфицированный пассажир без маски (так как купить их негде, а обмотанное шарфом лицо инфицированного не является гарантией полной безопасности для окружающих), чихнет или закашляет, и даже дистанция в несколько метров, соблюдать которую мы все обязаны, заходя в общественный транспорт – не поможет.

Но так как карантин – не для всех, то может быть, следует Бакметрополитену пересмотреть график движения поездов? Может быть, пускать составы чаще, а не сетовать на то, что народ скапливается на перронах? То же самое касается и автобусных остановок, где люди так же скапливаются в ожидании автобусов. По любому – даже не смотря на карантинный режим и призыва «Оставайся дома» не помогут полностью обезлюдить улицы: кто-то едет на работу, кто-то – за продуктами кто-то – к престарелым родственникам, живущим отдельно. Так или иначе, но люди выходить все-таки будут. И общественным транспортом они по-прежнему будут пользоваться. И если уж в Азербайджане карантинный режим не для всех, то «Бакметрополитен» и БТА обязаны пересмотреть график движения и сделать ставку на частые запуски составов и автобусов. Возможно, в этом случае опасность заражения в разы снизится.

Яна Мадатова

Minval.az