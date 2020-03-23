Прошло немало времени с памятных дебатов Мюнхенской конференции по безопасности, где президент Ильхам Алиев обезличил премьера Никола Пашиняна, преподав ему поучительный урок истории по карабахскому вопросу.

Но то был позор не только одного человека, но и всего армянского научного сообщества с истеблишментом. Как минимум, правящая команда угодила в нокдаун, вот ее членам не терпится избавиться от перенесенного шока.

То, что в последнее время предприняла официальный представитель внешнеполитического ведомства Армении, показывает, что попытка сквитать счет оборачивается новым провалом.

Во-первых, поезд ушел, и его не догнать. Во-вторых, невозможно дезавуировать научно и исторически подтвержденные аргументы азербайджанского лидера нелепыми, не имеющими под собой доказательной базы контр доводами.

В ходе дебатов Ильхам Алиев указал на Кюрекчайский трактат от 1805 года, по которому Карабахское ханство отошло к Российской империи. В договоре нет ни единого слова об армянах, ибо на то время их в Карабахе в помине не было. Тот самый случай, когда против сильного аргумента нет приема.

Комплекс подавленности, порожденный громким поражением, слишком глубоко въелся в сознание армянского политического авангарда. Попытки реванша бьют бумерангом по самим мифотворцам, ибо у них в запасе одни фальшивки, вымышленные географические карты, да высосанные из пальца факты.

Итак, из Еревана возвещают, дескать, «название «Азербайджан» на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век, как с политической, так и с географической точки зрения, а применение названия «азербайджанцы» началось еще позже».

Сущий вздор, который свидетельствует о безграмотности официальных армянских представителей. В попытке скрыть несостоятельность они только усугубляют свое незавидное положение.

Базовые познания азербайджанских ученых, опирающиеся на конкретные источники, вконец обесточили армянскую пропагандистскую машину. Она безнадежно заглохла, и не предвидится возможностей ее рекреации.

Но дипломаты страны-агрессора не сдаются, они ведь привыкли играть в одни ворота.

В бытность СССР армянство лгало, как дышало. После распада советской страны, пока Азербайджан вставал с колен и группировал силы, противник пользовался моментом, чтобы уйти в отрыв. Однако с середины 90-х годов прошлого века азербайджанская наука пошла в контратаку и застала фальсификаторов врасплох.

Внешнеполитическое ведомство Армении возвещает, будто, в исторической науке и демократическом развитии Азербайджан агрессивному соседу — не ровня. Высокопарное и лишенное смысла утверждение не только не выдерживает критики, но и демонстрирует несостоятельность позиции авторов абсурда.

На поверку человек, наделенный правом говорить от имени внешнеполитического ведомства, не в курсе, что Азербайджан является названием большого исторического ареала, и топоним восходит к древнейшим временам. На этом можно и прекращать дискуссию. Но представляется, что неучам необходимо все время давать уроки подлинной истории.

Тюркские племена огузов стали насельниками огромной области Азербайджан с незапамятных времен, где культурой хаев не пахло вплоть до русско-иранских войн начала девятнадцатого века. Они, как известно, докочевали и оказались в Азербайджане, проделав долгий путь по просторам Передней Азии.

Когда из Еревана звучат режущие слух призывы, согласно которых Баку должен «воздерживаться от применения выражения «исторический Азербайджан», возникает ощущение, что авторы глупых императивов, или пребывают в клинике, или же только-только покинули покои психически неуравновешенных.

Утверждать, будто название «Азербайджан» на территории Южного Кавказа имеет историю длиною в один век, как с политической, так и даже с географической точки зрения, а применение названия «азербайджанцы» началось еще позже, это показатель критического уровня деградации.

Оперировать вольными утверждениями столь низкого пошиба в век информации это себя не уважать.

Если история для кого-то «не самая сильная сторона», так это для армян, которые за время скитаний по белу свету к кому только не примазывались. Иначе чем объяснить наличие у одного этноса двух названий – хаи и армяне?! Это же разные дефиниции. Попытки народа, веками обреченного на цыганский образ жизни, оформить автохтонность, тщетны. Сами попытки отождествления понятий «хаи» и «армяне» — тому свидетельство.

Армянские псевдоученые, указывая на надпись на Бехистунской наскальной надписи (провинция Хамадан в Иране, кстати, то же населенная азербайджанцами), где в числе 23 покоренных образований Дарием Первым значится и правитель поверженной Арминии, выставляют себя в смешном положении. Арминия (а не Армения) не имеет к хаям никакого отношения.

Приписывая себе чужое наследие, они заметают следы собственного позора. Ведь разрозненные племена хаев жили в Арминии на правах порабощенных пришельцев, и уже впоследствии, когда эта страна попала в вассальную зависимость Персеполя, хаи опять пустились в дорогу, идя на манипуляцию, и, присвоив чужое имя.

Живя почти два века на азербайджанских землях, хаи все еще продолжают наводить порядок в топонимической сфере региона. Свободная мифологизация истории, ссылки на несуществующие античные источники, банальная героизация собственного прошлого – вот чем по сей день занимаются армянские «ученые». А дипломаты в порыве самозащиты им вторят.

По истории армянам (хаям) хорошо известно, что переименование тюрков в азербайджанцев произошло в первые годы советизации, чтобы оторвать кавказских тюрок от своих корней. Варварская попытка насильственного передела этногенеза провалилась, и это было ожидаемо и закономерно…

Теперь о демократии, которой спекулирует Ереван, считая его товаром революционного производства эпохи Пашиняна. Это сверх необъятная тема, чтобы пускаться в дискуссию в свете озвученных представителем армянского внешнеполитического ведомства благоглупостей.

Достаточно обратить внимание на перечень отдельных фрагментов истории хаев, чтобы осознать, насколько они преуспели в демократии.

Международно признанный термин «армянский террор» никак не коррелируется с понятиями о правах человека, о свободном волеизъявлении и прочих показателях уважительного отношения к чаяниям и свободам других людей и народов. Более ста лет армяне используют террор не только в отношении турок и азербайджанцев, но и в собственной среде для решения внутринациональных проблем.

Необъявленная война между ереванскими и карабахскими армянами, которых сами же хаи причисляют к неполноценным, свидетельствует, насколько в их среде живучи традиции варварства и дикости.

Если госпереворот 1998 года с насильственным смещением первого президента Тер-Петросяна, расстрел парламента в октябре 1999 года, хладнокровное убийство мирных демонстрантов на улицах Еревана в марте 2008 года, беспредел и взлет коррупции в верхних эшелонах власти в годы правления Роберта Кочаряна, Сержа Саркисяна, да и сейчас, наконец, кризис с конституционным судом и с навязываемым обществу референдумом — это проявления подлинной демократии, то впору воскликнуть — баста.

Все это не стандарты, а позор, точнее, приговор демократии. Хотя бы постеснялись говорить, коль рыльца в пушку. Хотя чувство стеснения, неловкости то же ведь из области высокой культуры, все той же демократии и благовоспитанности.

Напоследок все же хочется поделиться искренним пожеланием — продолжайте, господа, в этом же духе, у вас все получается.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az