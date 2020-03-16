Биржевые новости в современном мире чаще всего сообщают «бегущей строкой» где-то внизу экрана, в то время, пока ведущий новостей рассказывает о чем-то поинтереснее. Но сегодня мировые СМИ уже без колебаний «выводят в топ» биржевые индексы и цены на нефть. Слишком уж впечатляющим оказалось падение стоимости бочки «черного золота» — крупнейшее с 1991 года.

Это серьезный «стресс-тест» для экономики экспортеров нефти и газа, в том числе и Азербайджана. Одни предрекают девальвацию маната и взлет цен, другие советуют не паниковать и подчеркивают, что у Азербайджана есть «план «В»», а бюджет зависит от нефти и цен на нее значительно меньше, чем это кажется многим.

Но в фокусе внимания, без сомнения, Россия. В Москве придерживаются простой версии: выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ — не более чем шантаж. Ее в очередной раз изложил глава пресс-службы «Роснефти» Михаил Леонтьев, добавив, что Россия ценовой шок выдержит, а вот Саудовская Аравия, где «вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах», гораздо более уязвима. Российские пропагандисты по-прежнему строят планы, как Москва «задавит» американских производителей сланцевой нефти, захватит их сегменты рынка, цена на «черное золото» нормализуется, и все будет тип-топ.

Только вот на деле все больше свидетельств, что речь идет о куда более масштабном процессе, чем«переговорное давление» или «правосудие пустыни». Эр-Рияд отказался от дальнейших переговоров с Россией по сделке ОПЕК+, причем не так, чтобы завтра передумать. Одно только это — уже удар по версии «дипломатических обид». В Саудовской Аравии планируют нарастить добычу нефти до 13 с половиной миллионов баррелей в сутки, задействовать ранее «замороженные» гигантские месторождения Khafji и Wafrа, а еще предлагают покупателям свое «черное золото» с небывалыми скидками. Свою добычу увеличивают и другие нефтяные гиганты — ОАЭ, Кувейт и даже Ирак. К «ценовой войне» присоединилась и Нигерия.

Наконец, саудовские представители начали «работать» с трейдерами из многих нефтяных компаний, включая SOCAR, которые ранее приобретали российскую нефть марки URALS и, по словам источника Reuters, «стучат во все двери: берите дешево и много. Они разговаривают со всеми покупателями Urals».

Напомним: нефтяным компаниям принадлежат еще и нефтеперерабатывающие заводы, а они работают не только на сырье своих владельцев. SOCAR — не исключение. Госнефтекомпания Азербайджана, в частности, еще в 2011 году начала в Турции строить НПЗ STAR. А теперь, по данным того же Reuters, НПЗ STAR уже в апреле планирует закупить 3 млн баррелей саудовской нефти.

А это куда хуже, чем просто падение цен на нефть. Россия, решив ударить по американским производителям «сланцевой нефти», превратилась из «охотника» в «добычу». Теперь уже её вытесняют с рынка. Более того, ввод в строй новых месторождений, «работа» с нефтетрейдерами, наконец, присоединение к ценовой войне новых стран — все это указывает на долгосрочную стратегию с явным политическим подтекстом. Происходящее все больше смахивает на возвращение США к той самой «экономической стратегии» Рональда Рейгана, которая и привела в конце концов к распаду СССР — ее важной частью были договоренности с Саудовской Аравией о намеренном снижении цен на нефть. А это уже совершенно иная экономическая и социальная цена и другая степень риска для России. Ее пропагандисты могут уверять, будто бы «в нефтяной войне между Москвой и Эр-Риядом проиграет Вашингтон», но в реальности события пошли по куда более тяжелому и болезненному для Кремля сценарию. Вряд ли российская верхушка этого не понимает. Но станут ли там молча наблюдать, как поток дешевой саудовской нефти «размывает» экономику? Или попытаются переломить ситуацию? А если да, то как?

Здесь как минимум не стоит исключать попыток подорвать стабильность в Саудовской Аравии. Тем более что еще в начале нулевых Россия начала активно подбираться к тем кругам в королевстве, которые были недовольны сложившимся распределением власти и денег. В фокусе внимания Кремля оказалось бедуинское племя шаммар. Искали недовольных и среди принцев клана Аль-Сауд (численность королевской семьи в Саудовской Аравии — несколько тысяч человек). Сегодня «перспективным партнером», особенно с учетом дружбы Москвы и Тегерана, могут оказаться йеменские хуситы, которые уже обстреливали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии. Наконец, есть и давние планы Тегерана поднять мятеж среди шиитов самой Саудовской Аравии.

Но эти планы обещают взлет цен на нефть, однако требуют времени, денег, и самое главное, профессионализма спецслужб. А с этим, как показывает хотя бы «дело Скрипалей», у Кремля сегодня та еще «напряженка».

И на этом фоне по крайней мере показательной оказалась реакция Армении. Во время прошлых «нефтяных кризисов» здесь бурно радовались падению цен на «черное золото» и потирали руки, ожидая «неприятностей» для Азербайджана. Теперь же в Иреване не заметно не то что радости, но даже «утешительной пропаганды» в стиле «пусть у меня сдохнет корова, только бы у соседа не было двух». Здесь понимают, что неприятности «метрополии» тут же больно ударят и по ее «форпосту». И, сообщая о переговорах Пашиняна и Мишустина по поводу падения рубля, даже не решаются озвучить вслух вопрос: «а как же мы?»

И это тоже информация к размышлению, что происходит на фронтах «нефтяной войны». Проигрывает которую уж точно не Вашингтон.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az