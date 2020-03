Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила челлендж под названием SafeHands, суть которого состоит в том, чтобы показать свои умения в правильности мытья рук, пишет «Лайф».

Одними из первых в набирающем популярность флешмобе приняли участие мировые знаменитости.

Так, например, свои умения продемонстрировала вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Best way to wash your hands? Watching this video while you do it 🧼💦 Stay safe and keep washing those hands!! #SafeHands #REACT pic.twitter.com/BaWESDWSc2 — Nicole Scherzinger (@NicoleScherzy) March 14, 2020

Не осталась в стороне и её коллега по цеху Мэрайя Кэри, которая записала видео с близнецами Монро и Морокканом.

Футбольное сообщество во главе с президентом ФИФА Джанни Инфантино также присоединилось к челленджу.

Примеру итальянца последовал лучший футболист мира 2007 года Кака.

I am happy to accept the @WHO #SafeHands Challenge passed by @FIFAcom President Gianni Infantino for protecting #health & beating #COVID19. We must Be Ready to support each other in this fight against #coronavirus for our families, our friends, our communities & our world. https://t.co/iOdfVuNKwH pic.twitter.com/44AYNTc0uW — Kaka (@KAKA) March 14, 2020

А запустил флешмоб не кто иной, как генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.

WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.

Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020

Minval.az