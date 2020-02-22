Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, без сомнения, еще долго будет оставаться в центре внимания экспертов и аналитиков. В числе прочего, он ознаменовался впечатляющим «евроатлантическим» прорывом Азербайджана, причем в такой деликатной сфере, как военное и военно-техническое сотрудничество. В рамках визита министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительной директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо подписали документ о приобретении интеграционной системы самолетов «М-346». Это современный учебно-тренировочный самолет, легкий, маневренный и отвечающий самым высоким стандартам.

Для Азербайджана это во многом знаковое «приобретение». Наша страна не просто пополняет свой авиапарк новыми машинами. Это учебно-тренировочные самолеты, и их приобретение — совершенно ясный для военных экспертов сигнал, что в ближайшее время ВВС Азербайджана пополнятся такими боевыми образцами, для подготовки к освоению которых как раз и нужны итальянские машины М-346. А в Азербайджане, напомним, предпочитают хорошо подготовленные ходы, а не полагаются на «экспромт», «авось повезет» и «давайте проскочим, а там видно будет».

Показательно и другое. Приобретение у Италии военных самолетов — это красноречивая демонстрация, что Азербайджан успешно разрушает то самое евросоюзовское эмбарго на поставки в нашу страну оружия. Справедливости ради, оно уже не было «абсолютным», но теперь по нему нанесен впечатляющий авиаудар.

Более того, покупка таких самолетов — это еще и «ясный сигнал», что в Азербайджане намерены переориентировать свою авиацию на натовские образцы. Да, это не одномоментная акция, такой процесс требует времени, но не видеть трендов уже невозможно. А на этом фоне заявления официального Рима о поддержке сотрудничества Азербайджана с ЕС и НАТО приобретают уже иной вес и «прочтение».

И, наконец, понятно, что приобретение у Италии новых самолетов не оставляет сомнений: развитие армии, повышение ее боеспособности и оснащенности остается в Азербайджане важнейшей задачей. И понятно, что делается это прежде всего с «карабахским» прицелом.

Тогда же, в ходе визита в Италию, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал по сути программное заявление: «Армения выступает с очень разочаровывающими, опровергающими друг друга и противоречивыми заявлениями. Однажды руководитель Армении сказал, что Нагорный Карабах – это Армения. Затем сказал, что Нагорный Карабах – независимое государство. И то, и другое не отражает действительность. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Об этом говорят история, нормы и принципы международного права. Территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, признается и принимается всем миром. Поэтому урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана».

А это не просто констатация печального факта, а именно политической неадекватности Армении и ее нынешнего руководства.

Поясним. Дебаты в Мюнхене перевели карабахское урегулирование, если угодно, в режим «открытой игры». И в их ходе президент Азербайджана предупредил и Никола Пашиняна, и не только его, кстати говоря: Азербайджан привержен переговорному процессу, мы не утратили надежды на восстановление нашей территориальной целостности путем переговоров, но если в результате нового подхода со стороны Армении переговоры полностью будут сорваны, то Азербайджан прибегнет к другим методам. В том числе, добавим от себя, и военным. И вот на этом фоне покупка у Италии военных самолетов — «ясный сигнал», что в Баку все больше склоняются к военному решению. И усиливают дипломатическую работу в этом направлении, в том числе и на европейском треке. Так что армянским стратегам есть над чем подумать.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az