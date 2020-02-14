Политика — ремесло хитрое. Казалось бы, здесь уже отработаны технологии и лжи, и «профессионального» лицемерия, и выстраивания «успешного» имиджа, пусть и весьма далекого от реальности. Но одно неловкое движение или неосторожное слово — и лайковые перчатки лопаются по всем швам, обнажая «погромные» кулаки с криминальными татуировками. Вот и в армянском парламенте случилось нечто подобное. Здесь секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян решил высказаться по карабахской проблеме. Оказывается, депутат «прочитал в европейской прессе, что возможно, в дальнейшем будут предложены определенные положения, которые касаются проекта совместного проживания» армян и азербайджанцев в Карабахе. И это господина Абовяна никоим образом не устраивает. И теперь сей субъект негодует в парламентский микрофон: «Я категорически против этой методологии, поскольку это ни к чему хорошему не приведет, и как минимум, создаст напряженность».

На самом деле о том, что на переговорах Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Женеве обсуждалось создание зон совместного проживания в Карабахе, сообщила вовсе не европейская пресса, а Давид Шахназарян, бывший глава СНБ Армении. МИД Армении поторопился его категорически опровергнуть, но погасить скандал, похоже, не удалось.

Можно, конечно, углубиться во внутриполитические «разборки» в самой Армении, вспомнить, что Никол Пашинян обвиняет своих политических противников в том, что Серж Саргсян, оказывается, был готов «сдать земли», а ему, «народному премьеру», остались в наследство ну совсем не выгодные переговорные позиции, а в ответ уже против Никола Воваевича ведут «войну утечек», что сегодня обсуждается на переговорах. И уж тем более поинтересоваться, какой в этой самой Армении реальный политический климат, если там депутат парламента (!) боится признаться, от кого на самом деле он услышал про «совместное проживание».

Но есть вещи поважнее этого «обмена любезностями» на внутриармянской арене. Понятно, что масштаб нынешних дискуссий в Армении, где опровержению своего МИДа просто не поверили — это явное свидетельство успеха «карабахской дипломатии» Азербайджана. Нашей стране удалось не просто напомнить международной политической «тусовке», где далеко не все начинали рабочий день с чтения «переговорного регламента» ОБСЕ, о том, что в Карабахе до войны жили не только армяне, но и азербайджанцы, которые стали жертвами «этнических чисток», и что у этих самых азербайджанцев тоже есть права, которые надо уважать, и прежде всего право на возвращение. Причем не только в окружающие бывшую НКАО районы, но и сам Нагорный Карабах.

Но примечательно и другое. «Утечка», что на переговорах обсуждается вопрос совместного проживания армян и азербайджанцев в Карабахе, оказался для армянской политической верхушки таким нечаянным тестом на цивилизованность, и этот тест Иреван безнадежно провалил. Потому как нынешняя истерика — это убедительная и красноречивая демонстрация существующего в Иреване пещерного национализма и тюркофобии. Где уже не стесняются открыто, «на камеру», заявлять, что армяне, видите ли, не желают, чтобы рядом с ними жили азербайджанцы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az