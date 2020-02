В США прямо на поле подрались участницы двух баскетбольных женских команд. Ролик с инцидентом появился в Twitter-аккаунте Barstool Sports.

Потасовка произошла во время матча между командами университетов Алабамы Стэйт и Южного Техаса.

Девушки-спортсменки не смогли справиться со своими эмоциями и начали биться прямо на паркете. На кадрах видно, что в побоище участвуют несколько десятков человек.

Knucks were being chucked at the Texas Southern — Alabama State women’s basketball game last night @thisleague pic.twitter.com/m4gJUvpk2u

— Barstool Sports (@barstoolsports) February 4, 2020