Уполномоченным представителем «гусарского» Рауфа Аббасова оказался функционер партии «Умид» Гошгар Бейлер. С момента появления «клона» кандидата в депутаты от Хатаинского избирательного округа № 35, главы Медиа-группы «Ени Мусават» Рауфа Арифоглу, возникло много вопросов: кто такой этот безработный житель Гусара Аббасов Рауф Черкез оглу, с какой целью и кто привлек его в предвыборный процесс, чей он человек, и кто конкретно бросил его в центр грязных игр?

Детально ответы на эти вопросы можно получить в видеорепортаже. А началось все с поездки сотрудников Медиа-группы «Ени Мусават» в Гусарский район с целью разыскать «клона» Рауфа Арифоглу. Да, этот человек всегда находился в ареале своего обитания, но за день до приезда репортеров загадочным образом исчез в неизвестном направлении, и журналисты его так и не увидели. Зато, когда они возвращались обратно в Баку, им позвонил представившийся Гошгаром человек, задавший вопрос: «А зачем вы ищете нашего кандидата в депутаты»? В свою очередь журналисты задали Гошгару встречный вопрос: «А вы, собственно, кто?». «Как это кто? Я уполномоченный представитель Аббасова Рауфа Черкез оглу», — не растерялся звонящий.

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И каково было удивление журналистов, пробивших номер телефона «уполномоченного» через нашумевшее приложение GetContact, когда они увидели, как именуется его носитель на самом деле: «Гошгар Игбал», «Гошгар Умид», «Гошгар Партия». И сразу стало понятно, откуда дует ветер.

Журналисты открыли фото «уполномоченного» в WhatsApp и увидели лицо Гошгара Бейлер, «гиперактивного» члена партии «Умид». А в его аккаунте на ФБ было черным по белому написано, что Гошгар Бейлер активно агитирует за кандидата в депутаты Игбала Агазаде, и постоянно делится его агитационными материалами и фотографиями.

Журналисты «Ени Мусават» продолжили расследование и обратились к Г.Бейлеру, представляясь сотрудниками другого СМИ и попросили встретиться с целью получения интервью.

Вот тут и началось виляние: Г. Бейлер сначала предложил встретиться в избирательном штабе, но потом передумал и предложил увидеться в городе. Сначала Г.Бейлер сказал, что в интервью будет принимать участие Аббасов Рауф Черкез оглу, однако снова передумал и заявил, что он будет один.

Далее выяснилось, что у «клона» по официальным документам нет представителей, хоть Бейлер и уверял, что документально является уполномоченным представителем Аббасова Рауфа.

Через несколько часов после публикации разоблачительного материала И.Агазаде и сам во всем признался. На своей страничке в Facebook он открыто признал, что это именно он привез Аббасова Рауфа Черкез оглу из Гусарского района в Баку для участия в выборах. Хоть И. Агазаде написал пост в саркастической форме, но это не меняет сути: Агазаде, много и пространно рассуждающий с высокой трибуны о честности, правде и ценностях, прибегнул к позорному предвыборному мошенничеству, популярному разве что в странах третьего мира. А именно: он вошел в сговор с группой лиц, среди которых его брат, бизнесмен Ильгар Агазаде, и привез для участия в выборах Аббасова Рауфа Черкез оглу, предположительно подкупив его, чтобы уменьшить число голосов в пользу Аббасова Рауфа Арифоглу.

Как видите, все тайное рано или поздно становится явным. Но на самом деле, если Рауф Арифоглу, кандидат от 35 округа Хатаинского района, честно идет к своей цели, пользуясь заслуженной любовью и уважение населения, с радостью отдающего за него свои голоса, то его оппонент пытается забежать вперед, используя мерзкие, низкопробные выпады, компрометируя тем самым себя, своих близких и свое партийное окружение, которое после истории с клоном навряд ли уже сможет вернуть себе честное имя. И лучшим вариантом для Игбала Агазаде будет виртуальное «депутатство», так как в реале он свое истинное лицо уже показал. На самом деле, что взять с человека, взявшего на прицел низкопробные методы заплинтусного тролля?

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