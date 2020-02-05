Террористическая война против Азербайджана, которую вели армянские террористические организации различных стран мира при финансовой и общественной поддержке армянской диаспоры, начиная с 1980 года, приобретает систематический характер. Оккупировав нагорно-карабахскую зону и территории прилегающих к ней других районов, они сеяли панику и принёсшую массовую гибель людей, причем спецслужбы Армении организовали террористические акты на значительном расстоянии от места военных действий, в населенных пунктах. В результате этих варварских актов погибли тысячи невинных людей.

16 сентября 1989 года. На территории Евлахского района был взорван пассажирский автобус, следующий по маршруту «Тбилиси–Баку». Погибло 5 человек, ранено 25.

13 февраля 1990 года. На 105-м км автотрассы Евлах-Лачын был взорван автобус, следующий по маршруту «Шуша-Баку». В результате было тяжело ранено 13 человек.

11 июля 1990 года. В Агдеринском районе был взорван пассажирский автобус, следующий по маршруту «Тертер-Кельбаджар». Погибло 14 человек, ранено 35.

10 августа 1990 года. Был взорван пассажирский автобус, следующий по маршруту «Тбилиси-Агдам». Погибло 20 человек, ранено 30. Организаторы преступления — А.Аванесян и М. Татевосян были привлечены к уголовной ответственности.

В этот же день на автомобильной дороге «Шамкир-Гянджа», недалеко от села Надел Хан¬ларского района, был взорван автобус марки «ЛАЗ» за гос. номером 43-80 АГФ. В результате 17 человек погибло, 16 было ранено.

30 ноября 1990 года. Недалеко от аэропорта г. Ханкенди был взорван пассажирский автобус. 2 человека погибло, 11 человек было ранено.

9 января 1991 года. Был подвергнут террористическому акту автомобиль с корреспондентом газеты «Молодёжь Азербайджана» Салатын Аскеровой и тремя военнослужащими. В результате все четверо были убиты. Члены террористической группы А.Мкртчян, Г.Петросян, А.Мангасарян и Г.Арустамян были привлечены к уголовной ответственности.

30 мая 1991 года. Неподалёку от станции «Хасавюрт» (Дагестан) Российской Федерации, был взорван пассажирский поезд «Москва–Баку». В результате 11 погибших, 22 раненых.

19 июня 1991 года. На 106-м км автомобильной дороги Евлах-Лачин, был взорван автомобиль марки «УАЗ-469», принадлежащий воинской части № 5459. 1 человек погиб, 1 человек был тяжело ранен.

31 июля 1991 года. Поблизости от станции «Темиртау» Дагестанской Республики во взорванном пассажирском поезде «Москва–Баку» погибло 16 человек, ранено 22.

2 августа 1991 года. В селе Доланлар Гадрутского района был взорван автомобиль марки «ГАЗ-53». В результате 7 человек было тяжело ранено.

21 августа 1991 года. Вблизи села Шадахт Гадрутского района был взорван автобус марки «КАВЗ» за гос. номером 70-30-АГО. В результате 1 погиб, 5 человек получили тяжёлые телесные повреждения.

8 сентября 1991 года. В результате обстрела автобуса, следующего по маршруту «Агдам–Ходжавенд», было убито 4 человека, 17 человека получили ранения различной степени тяжести. Доказано, что этот преступный акт совершили члены террористической группы Хачатурян Валоди, Еремян Саро, Чалян Саша, Арустамян Армо.

В этот же день армянские бандиты обстреляли автобус, следующий по маршруту «Агдам–Гарадаглы». Погибло 8 человек, 42 человека получили ранения различной степени тяжести.

26 сентября 1991 года. На дороге Евлах-Лачин была взорвана автомашина марки «ВАЗ-2106» за номером Д 72-07 АГ. 2 человека погибло, 4 было ранено.

19 октября 1991 года. Вблизи села Сырхавенд Агдеринского района, была взорвана автомашина марки «УАЗ-469». В результате 2 человека погибло, 1 человек был тяжело ранен.

20 ноября 1991 года. В результате обстрела армянскими террористами вертолета «МИ-8», вблизи села Гаракенд Ходжавендского района, погибло 19 человек: экипаж вертолета и пассажиры — выдающиеся деятели государства и правительства Азербайджана, наблюдатели из России и Казахстана.

26 декабря 1991 года. На 4 километре дороги Шуша-Лачин были взорваны автомашины марки «ЗИЛ-130» и «Москвич». 5 человек погибло, 4 были ранены.

8 января 1992 года. В результате террористического акта на морском пароме, по маршруту «Красноводск-Баку», погибло 25 человек, 88 человек получили ранения.

28 января 1992 года. Армянские террористы, вблизи города Шуша, сбили гражданский вертолет «МИ-8», выполнявший рейс по маршруту «Агдам-Шуша». В результате погибло 44 человека, среди которых, в основном, женщины и дети. В январе 1992 года армянскими террористическими группировками было убито: в посёлке Кяркиджахан 80 человек; в феврале 1992 года в посёлке Карадаглы Ходжавендского района 77 человек и 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы 613 мирных жителей, а 650 человек было ранено.

22 марта 1992 года. На территории села Джафарли Газахского района была взорвана автомашина марки «УАЗ-469» за гос. номером 60-25 АЗУ. Погибло 2, ранено 2 человека.

28 марта 1992 года. На территории села Доланлар Джебраильского района была взорвана автомашина марки «КАМАЗ-5410» за гос. номером 40-53 АГШ. Погибло 2, ранен 1 человек.

18 апреля 1992 года. На 10 километре дороги Газах-Джафарли вооружённому нападению подверглась автомашина марки «ВАЗ». Были смертельно ранены 2 человека.

20 мая 1992 года. Вблизи села Газанчы Зангиланского района, автомашина марки «УАЗ-469», за гос. номером 80-33 АГД, подверглась вооружённому нападению. 2 человека погибло, 2 ранено.

28 февраля 1993 года. Вблизи станции «Гудермес», на территории Северного Кавказа (Россия), взорван пассажирский поезд «Кисловодск–Баку». Погибло 11 человек, ранено 18 человек.

2 июня 1993 года. В результате взрыва вагона пассажирского поезда на железнодорожном вокзале в городе Баку, государству нанесен огромный материальный ущерб. Учинивший взрыв гражданин России Игорь Хатковский признался, что был привлечен к секретному сотрудничеству и заслан в Азербайджан с целью шпионажа и террористической деятельности начальником отдела разведки Главного управления национальной безопасности Республики Армения полковником Джааном Оганесяном. Именно от него гражданин Хатковский получил задание произвести взрывы, которые привели к большим человеческим жертвам. Во время следствия было доказано, что преступная группа в 1992-1994 годах устраивала серию взрывов в пассажирских поездах, следующих из России в Баку.

22 июля 1993 года. В результате взрыва, учинённого в Тертерском районе, погибло 4, ранено 18 человек.

В этот же день в результате взрыва в центре Газахского района погибло 5, ранено 6 человек.

30 августа 1993 года. На территории Гадрутского района была взорвана машина марки «ЗИЛ». Погибло 2 человека. Через несколько дней после этого при выезде из Азербайджана был взорван пассажирский автобус марки «ГАЗ-66» с двенадцатью сельскими жителями. Погибло 4, тяжело ранено 8 человек.

1 февраля 1994 года. На железнодорожном вокзале в городе Баку, в пассажирском поезде, следовавшим по маршруту «Кисловодск–Баку», совершен террористический акт. Погибло 3 человека, ранено 20.

18 марта 1994 года. Вблизи города Ханкенди был подбит самолет типа «Геркулес», принадлежащий Иранским Военно-Воздушным Силам. Погибло 34 дипломатических лиц и члены их семей.

19 марта 1994 года. В результате взрыва на станции метро «20 ЯНВАРЯ» Бакинского метрополитена погибло 14 человек, ранено 49.

Суд доказал, что террористический акт был подготовлен органами спецслужб Армении, а осуществлен членами лезгинской сепаратистской организации «Садвал». Было доказано, что активисты лезгинской сепаратистской организации «Садвал», начиная с 1992 года, неоднократно находились на территории Армении. Главное управление национальной безопасности этой страны принимало тесное участие в формировании, финансировании и вооружении данной организации. В апреле-мае 1992 года 30 граждан Азербайджана лезгинской национальности в поселке Лусакерт Наиринского района Армении прошли специальную подготовку по совершению террористически-диверсионных актов. В ходе расследования было установлено, что в соответствии с инструкцией, кроме станции метро «20 ЯНВАРЯ», также планировалось провести в г. Баку диверсии в кинотеатре «Низами», во Дворце «Республика» и на Бакинском ламповом заводе.

30 членов организации «Садвал», обвиняемых в осуществлении взрыва на станции Бакинского метрополитена «20 ЯНВАРЯ» и прошедших в Армении специальную подготовку по совершению террористически-диверсионных актов, были привлечены к уголовной ответственности.

13 апреля 1994 года. Вблизи станции «Дагестанские огни» Республики Дагестан, в пассажирском поезде «Москва–Баку», погибло 6 человек, ранено трое.

3 июля 1994 года. В результате взрыва на электропоезде, между станциями Бакинского метрополитена «28 МАЯ» и «Гянджлик», погибло 13 человек, 42 получили ранения различной степени тяжести.

Террористический акт был совершен гражданином Азербайджана Аслановым Азером Салман оглы, который 13 января 1994 года в боях Нагорный-Карабах попал в плен к армянам и позднее был завербован к секретному сотрудничеству органами спецслужб Армении. В ходе судебного расследования было установлено, что 14 января 1994 года один из идеологов армянских сепаратистов писатель Зорий Балаян, встретился с военнопленным лезгинской национальности Азером Аслановым, заявив ему о необходимости совместной деятельности всех малочисленных народов в использования террора в борьбе против азербайджанцев. 9 июня 1994 года сотрудник органов спецслужб Армении по имени Артур, позвонив на квартиру А.Асланова в г. Баку, сообщил о том, что он жив и что для его более быстрого освобождения кому-нибудь из близких родственников необходимо срочно прибыть в Ереван. 16 июня 1994 года мать А.Асланова — Таджибат Асланова, прибыла в Ереван. Азеру Асланову сообщили о том, что жизнь его матери находится в опасности. Под давлением этих угроз органами спецслужб Армении, он был принужден к постоянному сотрудничеству под псевдонимом «Омер-75». Для беспрепятственного проникновения в Азербайджан, на имя Азера Асланова были подготовлены поддельные документы, а взрывчатые вещества соответствующим образом были запрятаны в коробки от печенья, шоколада и дезодоранта.

А. Асланов прибыл в Азербайджан по маршруту «Ереван — Минеральные Воды — Баку». 3 июля 1994 года он осуществил террористический акт в поезде между станциями Бакинского метрополитена «28 МАЯ» и «Гянджлик», а затем вернулся в Армению. Только после этого его мать, которая оставалась заложницей в Ереване, была освобождена.

В ходе следствия было установлено, что инструкторами террористического акта были сотрудники органов спецслужб Армении полковник Карен Багдасарян и капитан Сейран Саркисян.

В результате судебных расследований, проведенных инстанциями Верховного Суда Азербайджанской Республики в процессуальном порядке, было доказано, что вышеуказанные теракты были организованы и осуществлялись при финансовой и технической поддержке, а в большинстве случаев и непосредственном участии спецслужб и других государственных органов Армянской Республики, а также функционеров нелегального режима Нагорного Карабаха.

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