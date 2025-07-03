Заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели переговоры в рамках официального визита в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает информационный портал Alemarah.

По данным издания, встреча, состоявшаяся в Баку, была посвящена укреплению политических, экономических, торговых и транзитных связей между Афганистаном и Азербайджаном.

Барадар выразил благодарность властям Азербайджана за приглашение делегации Афганистана на саммит ОЭС и оказанный ей теплый прием. Он призвал к повышению уровня дипломатического присутствия Кабула в Баку и к официальному принятию Азербайджаном посла Афганистана для укрепления политических отношений.

В ходе переговоров афганский зампремьера высказался за азербайджанские инвестиции в экономику Афганистана, особенно в добычу нефти и газа, развитие железнодорожной сети и проекты в области возобновляемой энергетики. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве в области механизации сельского хозяйства, управления водными ресурсами, профессионального обучения и разминирования, отмечает Alemarah.

Подчеркнув важность «Лазуритового коридора» — транзитного проекта между Турцией, Грузией, Азербайджаном, Туркмении и Афганистаном — для региональной взаимосвязанности, Барадар отметил его все возрастающую роль в стимулировании торговли и транзита между Афганистаном и странами региона.

В свою очередь Асадов отметил исторические и культурные связи между Афганистаном и Азербайджаном, выразив восхищение стремлением Афганистана к независимости. Он подчеркнул заинтересованность Азербайджана в развитии широкого сотрудничества с Афганистаном посредством механизмов ОЭС и двусторонних контактов, особенно в торговой, инвестиционной и экономической сферах.

Премьер-министр Азербайджана предложил возобновить работу Совместной экономической комиссии для укрепления сотрудничества и подтвердил приверженность Азербайджана «Лазуритовому коридору». Он также упомянул об активации трехсторонней рабочей группы с участием Афганистана, Азербайджана и Узбекистана для решения общих проблем и содействия взаимному сотрудничеству.

«Асадов пообещал поддержку афганским бизнесменам путем упрощения выдачи виз, предоставления стипендий афганским студентам, проведения инициатив по наращиванию потенциала взаимодействия и решения проблем афганских заключенных в Азербайджане», — отмечает Alemarah.