Новый вид горбаток — насекомых, относящихся к отряду полужесткокрылых — назвали Kaikaia gaga в честь американской певицы Леди Гаги. Название рода Kaikaia переводится с языка народа мискито как «видеть». Имена новым виду и роду дал Брендан Моррис из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.

Новые биологические виды не так уж редко называют в честь тех или иных знаменитых людей, сообщает портал «mk.ru». В прошлом году сотрудники Лондонского музея естественной истории назвали недавно открытый вид жука в честь получившей недавно широкую известность шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг. Двумя годами ранее моль коллекции Музея энтомологии Богарта была объявлена первым представителем вида Neopalpa donaldtrumpi, названного так в честь американского президента Дональда Трампа — специалисты обратили внимание, что чешуйки на голове насекомого напоминают прическу избранного незадолго до этого главы государства.

Kaikaia gaga is official! She represents a new genus & species of #treehopper from Nicaragua. “Kaikaia” is derived from Miskito & means “to see”, referring to the unique glimpse she yields into the evo of the largest treehopper subfamily. Fittingly named after my Queen, @LadyGaga pic.twitter.com/V0AL1G6G0L

— Brendan Morris 🌈 (@BiophileB) January 29, 2020