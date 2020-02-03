Из Сирии вновь приходят драматичные сообщения. В результате обстрела асадовскими войсками позиций вооруженных сил Турции четверо турецких военнослужащих погибли, по разным источникам, 9 получили ранения. В ответ по асадовским войскам ударила тяжелая турецкая артиллерия: по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, нейтрализованы 30-35 сирийцев.

Строго говоря, ситуация вокруг сирийского Идлиба накалялась на глазах уже несколько недель. Здесь асадовский режим предпринял очередную попытку «зачистить» провинцию Идлиб, где сосредоточены силы сирийской умеренной оппозиции, которую как раз и поддерживает Турция. Сообщения о продвижении асадовских войск, ракетно-бомбовых ударах ВКС России и гибели десятков людей приходили отсюда уже несколько недель. Теперь же СМИ в последние дни регулярно сообщают о движении в Сирию колонн турецкой бронетехники. И эксперты уже открыто озвучивают вопрос: дойдет ли дело до прямого военного столкновения России и Турции на сирийском поле?

Президент Турции Эрдоган, во всяком случае, уже озвучил весьма жесткое заявление в адрес России. Отметив, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты после обстрела турецких военнослужащих в Идлибе, а Турция направила России «послание не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим Асада», Эрдоган предупредил: если Москва не может остановить режим Башара Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии. И хотя Эрдоган как бы оставляет России «политический коридор» для того, чтобы не ввязываться в открытый конфликт с Турцией в Сирии, даже в этом случае сохранить лицо, а тем более свои позиции в САР Москве будет уже куда труднее. Если вообще возможно.

Дело даже не в том, как в этой ситуации поступит Москва, «сдаст» ли она Башара Асада точно так же, как в свое время Каддафи, еще раньше — Милошевича, Саддама Хусейна и Наджибуллу или пойдет на открытый военный конфликт с Турцией. Важно другое. Бои в Идлибе уже нанесли тяжелый и, скорее всего, невосполнимый ущерб тому, что еще недавно называлось «особыми отношениями» Москвы и Анкары. Даже в Сирии, где интересы двух стран расходились, Россия и Турция вполне успешно договаривались в столице Казахстана, тогда носившей название Астана, о мирном процессе, межсирийских переговорах и создании зон безопасности, худо-бедно находили взаимопонимание по «курдскому вопросу», а военнослужащие двух стран проводили совместное патрулирование. Тем более понятно, что первый сокрушительный удар по этому партнерству руками своих сателлитов вроде Асада в Сирии и Хафтара в Ливии нанесла сама же Россия. Кремль в очередной раз весьма красноречиво продемонстрировал, что не считает нужным соблюдать соглашения, договоры и взятые на себя обязательства. Более того, теперь уже под вопросом оказалась сама по себе способность России быть партнером и союзником, с которым имеет смысл о чем-то договариваться и ждать, что эти договоренности будут соблюдаться.

Но, так или иначе, теперь Турция делает ответный ход. И не только в Сирии. Президент Турции отправляется с визитом в Киев, и украинские дипломаты уже анонсируют выделение Турцией военной помощи Украине — в СМИ мелькала цифра в 50 миллионов «зеленых». Анкара уже поставляет Киеву ударные беспилотники. И вряд ли в Турции не в курсе, с кем воюет Украина на Донбассе и кто оккупировал Крым. Словом, отношения между Россией и Турцией накаляются по всем фронтам и направлениям.

У Азербайджана здесь свое «прочтение ситуации» и свой интерес. В Баку по понятным причинам с самого начала приветствовали сближение и партнерство России и Турции и возлагали на этот процесс серьезные надежды, от общей «геополитической тишины» до возможного позитивного влияния на переговоры по Карабаху. Турция для нас — по-настоящему братская страна, с Россией у Азербайджана выстроены добрососедские отношения и налаженное конструктивное партнерство. Но если теперь это партнерство рухнуло под ударами российских ВКС по мирному населению Идлиба, то для Южного Кавказа это таит в себе немалые риски. Особенно с учетом наличия здесь любимого форпоста России в лице Армении, который с самого начала создавался именно против Османской Империи, а затем использовался и против республиканской Турции. Где уже вполне ожидаемы и наращивание «бронированного кулака» на российской военной базе в Армении, и новые оружейные «подарки» своему послушному форпосту, и многое другое.

Только вот в чем дело. Для Азербайджана такое развитие событий таит в себе, конечно, немалые риски. Другое дело, что наша страна, со своей самостоятельной внешней политикой, подготовленной армией, устойчивой экономикой и успешной дипломатией обладает достаточными ресурсами и потенциалами, чтобы эти риски минимизировать. Словом, для Азербайджана это, конечно, проблема и «головная боль», но не вопрос выживания. А вот для Армении этот «прокси-конфликт» может обернуться настоящей катастрофой.

Сегодня в Иреване, конечно, подсчитывают дивиденды и потирают руки в ожидании новых оружейных траншей. Только вот дело даже не в том, станет ли Москва по-прежнему терпеть на посту премьер-министра любителя селфи Никола Пашиняна или предпочтет посадить в это кресло более управляемого политика, тем более что у РФ предостаточно и политических, и силовых рычагов для «переворота с иностранным участием». Как давно известно знающим людям, «форпосты» нужны не только для того, чтобы разместить там свои базы и «аэродромы подскока». Их главная задача — сделать для своих хозяев «грязную работу». А еще — принять на себя всю ответственность и ответный удар. Особенно если военная Фортуна вновь демонстрирует свой изменчивый нрав, события развиваются не по сценарию, написанному в «хозяйском» штабе, и «метрополии» становится просто не до своего «форпоста», который к тому же не имеет с этой «метрополией» надежной сухопутной связи. И да, лет сто назад нечто подобное в армянской истории уже было. Так что вряд ли Иревану стоит так уж рассчитывать погреть руки на огне чужой войны. Шутки с огнем никогда не заканчивались хорошо.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az