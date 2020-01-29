Очевидный успех, как правило, окрыляет на новые подвиги. Но он же иной раз притупляет разборчивость, открывая фронт для неурядиц и потерь.

Поймавший кураж в делах коммерческих Трамп показывает, что убежден в силе таранной методологии. Он решительно пошел на снос стены отчуждения в ближневосточной дилемме, но забыл взять во внимание особенности исторического и национального характера фигурантов конфликта.

Его банально занесло, да так, что перестал замечать зыбкость почвы. А она, между прочим, стала причиной громких фиаско не для одного его предшественника.

Политическое поле палестино-израильского конфликта заминировано круче, чем красные зоны напряженного региона. Там надо смотреть в оба буквально везде и во всем. И то, что Трамп игнорирует требования тонкой дипломатии, грозит одним – непомерными выплатами из имиджевого багажа.

Безусловно, он все просчитал, и прослеживается железная ставка на реализацию коммерческого сегмента предстоящей избирательной кампании. Но Ближний Восток такой безоглядной нахрапистости, с коей Трамп вознамерился оседлать арабского скакуна, не прощает, и все может выйти ему боком. И даже избирательная кампания.

Что же происходит на самом деле? В реалиях Трамп, идя на поводу израильского премьера Нетаньаху, пошел на долларизацию глубинной проблемы, которая насквозь пропитана историческими обидами, религиозной ненавистью и этно-территориальной эскалацией.

По существу, хозяин Белого дома разыграл спектакль двух актеров, не осознав, что отсутствие на манеже третьего персонажа — арабского лидера, а вокруг Белого дома и впрямь разыгрался политический цирк, априори станет смертным приговором для сделки века.

Заранее было ясно, что глава Палестинской Администрации Махмуд Аббас ногой не ступит на почву предательства интересов своего народа. Ведь все, что произошло в Вашингтоне 28 января, готовилось давно и сепаратно.

В процесс были вовлечены предатели разных мастей, даже те, кого подозревают в отравлении Ясира Арафата. Пригодились всякого рода отщепенцы и маклеры от арабских монархий зоны Персидского залива, у которых рельефно обозначилось долларовое помутнение сознания. Кстати, из их авуаров и планируется выделить 50 миллиардов на сделку.

Но и это не главное в разыгравшемся водевиле. Условия, с помощью которых связка Трамп-Нетаньяху намеревались подкупить арабов Палестины, одновременно унизительны и чреваты, ибо выстроены в расчете на постепенное атрофирование мышц палестинской государственности.

Именно этим обусловлены предписания, согласно которых беженцы окончательно утратят надежду на возвращение в места обетованные.

Передача контроля Иорданской долины Израилю это своеобразный ключ безопасности для еврейского государства, который впоследствии превратится в ключевой рычаг контроля за регионом.

Наконец, топорная дележка, согласно которой Иерусалим объявляется неделимой столицей Израиля, а палестинцам отдаются новые (мифические) районы Восточного города, становится приговором для палестинцев в вопросе восстановления исторических прав.

Трампу, его окружению и Нетаньяху кажется, что шлейф гнева и возмущения, вызванный убийством иранского генерала Касема Сулеймани, рассеялся, и уже можно действовать без оглядки. В столь оптимистичных расчетах авторы сделки века явно переоценивают свои возможности.

Еврейское лобби Америки богато и влиятельно, но даже ему неподвластно нейтрализовать или же перекупить потенциал таких радикальных палестинских структур, как ХАМАС, «Исламский джихад», «Бригада Изеддина Кассама» и других. Ими, как известно, дирижируют не столько арабские силы, сколько Тегеран, которому Вашингтон развязывает руки на главном направлении.

Трамп наметил путь войны, а не мира, как он попытался представить свой план в желании обелить сепаратный ход для неспокойного региона.

Появление израильского премьера Беньямина Нетаньяху в окружении Трампа, да еще и в Вашингтоне, куда лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и не думал ступить ногой, должен был надоумить самоуверенного американского лидера.

Однако он проигнорировал правила тонкой игры и зажег факел новой кампании эскалации на Ближнем Востоке. Такое впечатление, что проектом века Трамп всерьез вознамерился осуществить победоносный трансфер канонов шоу-бизнеса в большую политику.

Нельзя потешаться над чувствами целого народа, который не смирится с публичным унижением. Арабский мир не прощает столь постыдных вольностей и легковесной отсебятины.

Теперь о сути действа, которое оказалось перед взором сообщества.

Иногда вокруг арены, где резвятся самодеятельные иллюзионисты, присутствующая в качестве заказухи малочисленная публика неистово аплодирует, даже если разыгрывается банальный фокус. Делается это с расчетом, чтобы зажечь основную зрительскую массу. Но если нет драйва в содержательности, масса не водится на эффекты дежурной клики.

После двух нахрапистых выпадов, заверенных размашистой росписью (читай – подписью) Трампа, когда хозяин Белого дома объявил Эль-Кудс (Иерусалим) столицей Израиля и занес Голанские высоты в пределы еврейского государства, мировой гегемон стал теперь разыгрывать презентацию трубки мира с бриллиантовой инкрустацией.

Пока ее безуспешно раскуривают Трамп и Нетаньяху, мир выражает свой гнев и несогласие. А палестинцы снова взывают к четверке посредников, что означает, что Америка им не указ, если в процесс вовлечены также ООН, Евросоюз и Россия.

Здравые силы осознают, что палестинские арабы никогда не согласятся на авантюрный план, унижающий не только их достоинство, но и незыблемое чувство родины.

Умение переделывать обстановку под себя присуще сильным и расчетливым, и заставляет с собой считаться, но с одним условием, если не покушается на святое и сокровенное.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az