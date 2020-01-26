В Калифорнии пять человек погибли при крушении вертолёта. Инцидент произошёл в городе Калабасас, говорится в заявлении офиса шерифа округа Лос-Анджелес.

– Выживших в результате крушения вертолёта нет, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту вертолёта находился легенда баскетбола Коби Брайант, сообщает «Лайф» со ссылкой на TMZ.

BREAKING: Kobe Bryant died in a helicopter crash in Calabasas Sunday morning. Kobe was traveling with at least 3 other people in his private helicopter when it went down. Emergency personnel responded, but nobody on board survived. https://t.co/EG9YHW07hv pic.twitter.com/FkgfyvHlnc — TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 26, 2020

Опубликовано видео с места падения вертолёта, в котором погиб легенда баскетбола Коби Брайант. Terrible news about Kobe Bryant, dying in a helicopter crash in California, 3 others died in the crash as well. pic.twitter.com/l7CUiPwVZk — Ernest (@ekavingo) January 26, 2020

Супруги баскетболиста на борту не было. У него осталось четверо дочерей, одна из них родилась в июле 2019 года.

Очевидцы сообщили, что на борту вспыхнул пожар, вертолёт сделал несколько кругов, прежде чем рухнул на землю и загорелся. В настоящее время расследуются причины произошедшего.

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