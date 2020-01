В Калифорнии пять человек погибли при крушении вертолёта. Инцидент произошёл в городе Калабасас, говорится в заявлении офиса шерифа округа Лос-Анджелес.

– Выживших в результате крушения вертолёта нет, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту вертолёта находился легенда баскетбола Коби Брайант, сообщает «Лайф» со ссылкой на TMZ.

BREAKING: Kobe Bryant died in a helicopter crash in Calabasas Sunday morning. Kobe was traveling with at least 3 other people in his private helicopter when it went down. Emergency personnel responded, but nobody on board survived. https://t.co/EG9YHW07hv pic.twitter.com/FkgfyvHlnc

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 26, 2020