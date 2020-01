Новый дальнемагистральный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет.

Лайнер вылетел из города Эверетт в штате Вашингтон и через четыре часа успешно приземлился в Сиэтле.

Новый Boeing, разработка которого ведется с 2013 года, должен стать самым большим двухдвигательным широкофюзеляжным самолетом в мире. Лайнер сможет вмещать до 426 пассажиров и будет стоить 442 миллиона долларов.

«Медуза» отмечает, что презентация самолета должна была состояться еще в марте 2019 года, но ее отменили из-за двух катастроф Boeing 737 MAX. В сентябре испытательный полет нового лайнера снова отложили из-за проблем с двигателями.

Ожидается, что самолет будет введен в коммерческую эксплуатацию в 2021 году.

Congratulations to our customers and #777X team on today’s safe and successful flight, the first of many for the 777X as we continue our rigorous test program.

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020