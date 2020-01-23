Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в Брюсселе заявление, в котором возлагает вину за жертвы среди гражданского населения северо-запада Сирии на сирийский режим и его сторонников.

«В результате авиаударов сирийского режима и его покровителей на северо-западе Сирии за последние несколько дней погибли по меньшей мере 35 человек, многие из которых были гражданскими лицами, женщинами и детьми. Еще одно прекращение огня было нарушено. Только за последний месяц более 350 тыс. гражданских лиц были перемещены», — говорится в коммюнике, который приводит «Интерфакс».

«Возобновление наступления в Идлибе, включая систематические авиаудары и обстрелы мирных жителей, недопустимо и должно быть прекращено. ЕС будет продолжать сохранять санкции против режима Асада, пока продолжаются эти жестокие атаки», — отмечается в документе.

В нем подчеркивается «крайняя необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа для гуманитарных организаций, что позволит им доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся гражданским лицам».

«Гуманитарные коридоры» не могут заменить полного соблюдения международного гуманитарного права», — подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В Брюсселе признают, что «присутствие в Идлибе террористических групп, внесенных в перечень ООН, является проблемой для всех». Однако, указывают в ЕВС, «борьба с этими группами, санкционированная ООН, не позволяет игнорировать международное гуманитарное право».

В коммюнике подтверждается, что приоритетом по-прежнему остается работа по достижению устойчивого политического урегулирования под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

«Продолжающиеся военные действия в Идлибе угрожают разрушить веру в урегулирование конфликта путем переговоров, которое является единственным путем продвижения вперед», — заявил представитель ЕВС.

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