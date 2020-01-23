Если и существует в российских СМИ рубрика «Нарочно не придумаешь», то рубрика наших реалий обязательно должна носить название Facepalm, потому что иной, более выразительный, жест после прочтения некоторых новостей или просмотра видеороликов, размещенных в соцсетях, представить трудно.

Но чтобы не быть голословным, автор этих строк предлагает читателям вернуться на пару дней назад, аккурат в день крещенских купаний, которые всегда приводили в состояние восхищения и ужаса иностранцев, не понимающих – как можно голышом лезть в прорубь, да еще и в 40-градусный мороз. Но то в России, скажете вы, и какое отношение эта православная традиция имеет к Азербайджану?

А вот имеет, правда, ненароком, так сказать. Во всяком случае, после просмотра шокирующего видеоролика, размещенного в социальной сети «Фейсбук», такое ощущение возникло у каждого, кто увидел огромную глубокую яму, наполненную ледяной водой, бьющей из прорехи в трубе и двух рабочих, по горло стоящих в воде и пытающихся забить деревянным крестом пробоину. А третий – молодой человек в насквозь мокрой одежде, дрожащий от холода, пытается им помочь, подавая доски.

Это невольное крещенское купание произошло в Бинагадинском районе, на улице Сулеймана Сани Ахундова. Сам факт того, что рабочие, стоящие по горло в ледяной вода и пытающиеся забить деревянным крестом пробоину в трубе вызывает не сколько веселую улыбку, сколько ужас и сожаление.

В комментариях под видео поднялся шквал негодования: люди писали о том, что сомневаются насчет 21-го века, так как происходящее в ролике, скорее всего, относится к 17-му веку, когда не было ни НТП, ни механизации процессов, ни высоких технологий, ни «Азерсу».

Кстати, насчет «Азерсу» следует сказать особо: согласно данным сайта www.tender.gov.az, «Азерсу» заключило контракт на поставку ИКТ оборудования с ООО «Ultra Technologies». Сумма контракта — 479,308 тыс. манатов. Новость датировалась последней декадой ноября прошлого года. Приблизительно тогда же в СМИ была опубликована еще одна новость о заключении контракта — опять же со ссылкой на вышеуказанный сайт, в которой говорится о том, что ОАО «Азерсу» заключило еще один контракт с компанией Interkabel. Стоимость договора – 432 тыс. 667,79 манатов. Кроме того, общество привлекло ООО Universal Pro в качестве поставщика механического оборудования и материалов. Стоимость подписанного сторонами договора составляет 583 тыс. 151,72 манат.

Конечно же, мы не в курсе, возможно, многотысячные контракты, о которых вещали СМИ, пока еще не вступили в силу, и ООО «Азерсу» – кстати, естественный государственный монополист – влачит жалкое существование, раз рабочие этой компании вынуждены прибегать во время аварий к столь радикальным допотопным методам, да еще и с применением примитивных механизмов, упирающихся во времена допотопного существования наших пращуров.

Остается только пожелать удачи этим несчастным, которые провели столько времени в ледяной воде и молить Всевышнего о том, чтобы они не умерли от пневмонии, пиелонефрита или еще какой-нибудь страшной болезни, которая является последствием невольного купания в ледяной воде во время январских холодов.

Яна Мадатова

Minval.az