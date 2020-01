SpaceX провела испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9. Трансляция шла на ютуб-канале SpaceX.

Корабль после команды на экстренное отделение от ракеты запустил восемь резервных двигателей, которые отвели его на безопасное расстояние. Falcon 9 при испытаниях специально взорвали.

Затем на парашютах Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk

— SpaceX (@SpaceX) 19 января 2020 г.