SpaceX провела испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9. Трансляция шла на ютуб-канале SpaceX.

Корабль после команды на экстренное отделение от ракеты запустил восемь резервных двигателей, которые отвели его на безопасное расстояние. Falcon 9 при испытаниях специально взорвали.

Затем на парашютах Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk — SpaceX (@SpaceX) 19 января 2020 г.

Глава SpaceX Илон Маск в беседе с New York Times назвал испытания «прекрасной, совершенной миссией». По словам Маска, тесты расчистили путь для первого полета Crew Dragon к Международной космической станции с экипажем на борту.

Crew Dragon является усовершенствованной моделью варианта корабля, с помощью которого на МКС ранее неоднократно доставлялись грузы. Еще в 2019 году NASA планировало осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Однако в мае 2019 года во время наземных испытаний произошел взрыв капсулы космического корабля. В SpaceX инцидент назвали «аномалией».

Пока что NASA не разрешало тестовые полеты Crew Dragon с людьми на борту. В SpaceX планируют провести испытания с астронавтами до конца 2020 года.

В настоящий момент доставку астронавтов на МКС осуществляют только российские «Союзы». С целью уменьшить космическую зависимость от России США запустили программу доставки астронавтов в космос NASA Commercial Crew Program. В программе принимают участие Boeing и SpaceX.

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