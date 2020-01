Животный мир возле отключённого ядерного реактора «Фукусима-1» процветает, пишет «Лайф» со ссылкой на Journal of Frontiers in Ecology and the Environment. Сообщается, что учёные из Университета Джорджии, США, изучили данные более сотни камер наблюдения, установленных в зоне отчуждения. В общей сложности получилось 267 тысяч снимков. В кадр попали животные двадцати с лишним видов, в том числе дикие кабаны, еноты и макаки.

Исследователи отметили, что их нисколько не стало меньше, несмотря на радиационное загрязнение. Более того, их популяция увеличилась после эвакуации людей, поскольку обычно эти животные избегают населённых пунктов. К примеру, дикого кабана в выселенных районах удалось сфотографировать 26 тысяч раз. В соседних же двух областях, где живут люди, этого зверя запечатлели всего 13 и 7 тысяч раз.

В то же время отмечается, что данные с камер не позволяют как следует оценить состояние здоровья животных. Единственное, что могут сейчас сказать специалисты, — звери вполне активны и ведут себя как обычно.

