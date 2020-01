Сотрудник индийской лесной службы Парвин Касван выложил в соцсеть видео, на котором змея мучается из-за проглоченной пластиковой бутылки.

Когда ее подталкивают палкой, она начинает буквально выдавливать из себя бутылку, передает РИА Новости.

Касван подписал свою публикацию так: «Посмотрите, как пластик влияет на дикую природу. Видео может шокировать вас».

За один день ролик был просмотрен 30 тысяч раз. В комментариях пользователи выражали беспокойство. Многим было тяжело смотреть на мучения змеи. Все сошлись во мнении, что человечеству давно пора пересмотреть свои взгляды на экологию.

Согласно докладу Центрального комитета по контролю загрязнения окружающей среды, Индия производит более 25 тысяч тонн пластиковых отходов ежедневно. Из них 40 процентов становятся неубранным мусором в дикой природе.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020