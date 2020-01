Медиа-компания «U.S. News & World Report», головной офис которой расположен в США, совместно с BAV Group и The Wharton School of the University of Pennsylvania обнародовала список «лучших стран 2019 года».

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт «usnews.com», среди 80 стран мира в списке находится и Азербайджан. Список подготовлен по различным критериям, в том числе гражданству, культурному влиянию, предпринимательству, открытости для бизнеса, силе, уровню жизни, на основе опроса, проведенного с более чем 20 000 гражданами различных стран мира. Примечательно, что по критерию «сильная страна» Азербайджан занял 45-е место, опередив многие страны. При оценке этого критерия учитывались экономическое, политическое влияние, сильные международные союзники и Вооруженные Силы. С точки зрения темпов развития экономики наша страна заняла в рейтинге 35-е место.

Minval.az