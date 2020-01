МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Иране.

Соответствующий текст опубликован на странице МИД в Twitter.

«Прескорбно слышать эту новость…Мы выражаем свое глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям и близким погибших»,-говорится в сообщении.

It’s with great sorrow that we’ve heard the news of @fly_uia #planecrash taking lives of all 176 people on board near #Tehran.

We are extending our deepest sympathy and condolences to the bereaved families and friends on their tragical loss.@MFA_Ukraine @VPrystaiko @JZarif

— MFA Azerbaijan🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) 8 января 2020 г.