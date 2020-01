Мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks утверждает, что в Венесуэле наблюдаются перебои с доступом к основным социальным сетям в связи с выборами главы Национальной ассамблеи (однопалатного парламента). Соответствующая информация была опубликована в Twitter ресурса.

«Внимание: доступ к Twitter, Instagram, Facebook, Messenger и YouTube ограничен в Венесуэле в день выбора главы Национальной ассамблеи», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, наблюдается сокращение числа подключений пользователей Боливарианской Республики к указанным сервисам, передает ТАСС.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

⚠ Alert: Twitter, Instagram, Facebook, Messenger and YouTube restricted in #Venezuela on day of National Assembly leadership vote; real-time network data show social media cut or intermittent for subscribers of state-run provider CANTV; incident ongoing 📉 #5Ene pic.twitter.com/f8ktmzvdDr

— NetBlocks.org (@netblocks) January 5, 2020