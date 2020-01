Глава США Дональд Трамп — «террорист в костюме», он похож на Адольфа Гитлера и Чингисхана.

Об этом заявил министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми. По его словам, все они ненавидели чужие культуры, передает портал «News.ru».

«Очень скоро Трамп поймёт, что никто не может победить великую иранскую нацию и культуру», — написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!

They all hate cultures. Trump is a «terrorist in a suit». He will learn history very soon that NOBODY can defeat «the Great Iranian Nation & Culture».#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020