В статье рассматриваются проблемы построения экономическо развитой страны в Азербайджанской Республики. Анализированы возможности достижения показателей развитой экономики, определены критерии и условия развитой страны на современном этапе с учетом опыта таких экономических развитых стран, как Израиль, Южная Корея, Сингапур. Впервые обстоятельно доказано что, Азербайджан имеет все ресурсы для достижения высоких показателей, отвечающих требованиям развитых стран. Автор подготовил комплекс предложения для ускорения процесса и определил возможный срок достижения высоких показателей.

Главная цель

Азербайджанский народ находится на пороге перехода к самому ответственному этапу исторического развития. Бремя этой исторической ответственности лежит на единственном независимом государстве – Северном Азербайджане (Азербайджанской Республике), в котором проживает всего 20% азербайджанского народа По разным подсчетам в мире проживает более 50 млн. азербайджанцев. Из них 10 млн. проживает в нынешней Азербайджанской Республике, 35 миллионов – в Азербайджанских областях Ирана (Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Газвин, Зенджан, Хамадан, Урмия и другие), 3 млн. в Турции, 2 млн. в России и более мky. в других регионах мира (Грузия, Европа, Средная Азия, США и др.). Президент независимого азербайджанского государства Ильхам Алиев во всех заявлениях и документах подтвердил, что небольшой, но могущественный Азербайджан в состоянии осуществить эту тяжелую, но почетную задачу, что основная цель состоит в том, чтобы построить экономическо развитую страну и поднять независимый Азербайджан в число немногих самых развитых стран мира. Основная цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать, в какой степени азербайджанский народ способен осуществить эту великую миссию, насколько народ готов к этой высокой цели, на какой стадии находится уровень развития страны, и определить кратчайший путь для достижения этой цели.

Критерии развитой страны

Граждане Азербайджанской Республики могут подходить к этому вопросу пессимистично, и фактически имеют на это право. Tак как ни одна из развивающихся стран мира, куда входит Азербайджан, (включая 57 мусульманских стран и страны СНГ) не смогла достичь такого уровня. Насколько должен продвинуться Азербайджан, занимающий среднюю позицию по уровню развития среди этих стран, чтобы достичь такой высоты.

В целом, согласно классификации Международного валютного фонда (МВФ), в семью развитых стран мира смогли войти всего 37 стран(члены Еевропейского Союза, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Израиль, Австралия и Новая Зеландия), и судьба мира зависит от этих стран. Основная ответственность за судьбу мира также лежит на этих странах.

Насколько реальна интеграция азербайджанского государства как развитой страны в эту группу?

По сути, именно Азербайджан обладает наибольшим преимуществом среди стран, которые потенциально могут подняться до уровня развитых стран. Если учесть состояние экономики, обеспеченность сырьевыми ресурсами страны и ее местонахождение, то можно сделать однозначный вывод, что стартовые условия и преимущества Азербайджана – самые высокие также среди стран, которые уже стали членами семьи развитых стран. В первые годы независимости, по нашим расчетам, Азербайджанская Республика должна была выйти на этот уровень уже в 2035 году.Как среди стран, пополнивших ряды развитых государств за последние 30-40 лет, так и среди стран, которые намереваются пройти данный путь, нет второй страны, которая бы обладала такими большими ресурсами, как Азербайджан. С точки зрения обеспеченности природными ресурсами, трудовыми ресурсами, уровня грамотности, квалифицированных кадров, транзитных возможностей и геоклиматических ресурсов, совокупных ресурсов Азербайджан находится на первом месте. Так, например, когда Южная Корея или Сингапур стартовали с этой целью, они не имели никаких ресурсов, к тому же, половина населения не могла читать и писать. Когда прибалтийские страны, наравне с нами отделились от Советского Союза, они начали переходный процесс только с помощью людских ресурсов, и теперь являются членами этой семьи.

Для того чтобы вступить в ряды развитых стран, имеются конкретные критерии и условия .

Эти критерии и условия охватывают все аспекты жизнедеятельности. Обязательство, которое может нести бремя как экономики, здравоохранения, науки и образования, политики, прав человека, так и всего человечества. Вступление в число развитых стран не ограничивается достижением высоких показателей, оно также требует принятия серьезной материальной и моральной ответственности и обязательств в решении крупных проблем человечества, равноправного участия в решении реальных проблем среди развитых стран:проблем миграции и беженцев, экологии, нехватки продовольствия и воды, неграмотности, здравоохранения, науки, региональных войн и т. д.

В таблице 1 представлены обобщенные показатели, которые позволяют видеть открытую карту в общей форме.

Таблица 1. Общие показатели, выражающие условия развитых стран в некоторых странах

Первый и главный критерий – высокое экономическое развитие…

Условие: В качестве обобщенного показателя основным является валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения: минимальный порог установлен в размере 20 000 долларов. Как видно из таблицы, ВВП на душу населения колеблется в некоторых развитых странах от 23 000 до 83 000 долларов США. Все остальные развитые страны также находятся на этом уровне. В настоящее время в Азербайджане эта цифра составляет около 4780 долларов США по номиналу. Но он рассчитывается на основе текущего курса доллара, а реальный ВВП на душу населения составляет 17 500 долларов (по ППС). В Азербайджане мы покупаем за 40 копеек единицу товара или набор товаров, который американец покупает в Соединенных Штатах за 1 доллар. Это показывает, что на самом деле мы уже на стадии достижения минимума, необходимого для развитой страны по показателю объема ВВП на душу населения.

Проблема: Международные расчеты определяются не по курсу покупательской способности, а по эффективному курсу в повседневной деятельности, и этот показатель принимается за основу. Разница в номинальной и покупательской способности ВВП во всех развитых странах либо незначительна, либо проявляется в виде небольшого преимущества номинального объема, что отражает их экономическую и политическую силу. Наоборот, в Азербайджане и других странах второй и третьей группы покупательной способность превышает номинальный объем в несколько раз(в Азербайджане – более чем в 4 раза). С другой стороны, если даже рассчитывать данный показатель по покупательной способности, текущий показатель все еще недостаточен для соответствия установленным нормативным требованиям ООН.

Решение: Используя эти два фактора, можно достичь этого минимального уровня в ближайшее время. Это можно сделать двумя способами. С одной стороны, в течение ближайшего периода должен быть обеспечен среднегодовой экономический рост не менее 10%. Для этого существует реальный потенциал, если реформы будут проводиться в соответствии с опытом тех же развитых стран, а законодательные акты будут приведены в соответствие с их опытом, то можно достичь целей в короткие сроки. С другой стороны, постепенно укрепляя стоимость национальной валюты и сопоставляя ее с реальной стоимостью, можно добиться этого, уменьшая разницу между ППС и номинальной стоимостью ВВП.

Вторым критерием является структура производства и экспорта.

Дело в том, что количественные показатели ВВП не являются полным решением проблемы. Если бы это было так, то такие богатые нефтяные страны с точки зрения ВВП на душу населения, как Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ были бы в числе развитых стран.

Обязательное условие: Для достижения статуса высокоразвитой страны структура ВВП должна быть высококачественной и совершенной. То есть основную роль в структуре ВВП должны играть промышленность и сфера услуг с научным потенциалом. Если ВВП формируется в основном за счет природных ресурсов и сельского хозяйства, страну нельзя считать развитой. То же самое относится и к структуре экспорта. Если экономика страны зависит от природных ресурсов и одной продукции, то сама страна может оказаться под большим риском, как и развитые страны, и не может играть никакой роли в решении мировых и глобальных проблем человечества.

Проблема: Сегодня структура ВВП и экспорта в Азербайджане далека от соответствия требованиям развитых стран. Более 70% ВВП и 97% экспорта Азербайджана основаны на ресурсах, то есть на нефтегазовой и сельскохозяйственной продукции. По уровню зависимости от экспорта находится в опасном положении даже больше, чем страны третьей группы. Однако наличие в стране большого количества экстра валютных резервов может спасти текущее положение от рисков, но не может в целом соответствовать условиям развитых стран. Производство и экспорт научно-технической продукции в стране практически отсутствует. В тоже время надо сказать, что в большинстве развитых стран более 50% экспорта приходится на научно-техническую продукцию. Накануне четвертой промышленной революции невозможно добиться качественного и быстрого развития без поднятия структуры ВВП и экспорта до уровня развитых стран.

Решение: Для решения этой проблемы в первую очередь необходимо создание промышленного комплекса, сельскохозяйственной системы и сферы услуг, основанных на науке и технологиях, в соответствии с требованиями четвертой промышленной революции. В соответствии с опытом развитых стран, необходимо вовлечение ста ведущих научно-технологических компаний мира, создать или полностью реконструировать новый машиностроительный комплекс, космическую индустрию, атомную и ядерную промышленность, IT-индустрию, промышленность точных измерительных устройств, приборостроение. Расчеты показывают, что только за счет туризма сегодня можно получить доход в размере всего нынешнего объёма ВВП. Среди стран третьей группы, недавно получивших статус развитой страны, только маленькое государство Сингапур зарабатывает за счет туризма до 28 млрд. долларов ежегодно, что составляет 70% годового ВВП Азербайджана. Если на каждый квадратный километр территории Азербайджана приходится 473 тыс. долларов ВВП, то в Сингапуре только доходы от туризма на каждый квадратный километр составляют 40 млн. долларов.

Третий (но, по сути, первый) критерий – обеспечение приоритета научно-технического развития

Условие: Во всех развитых странах образование, наука и технологии должны значительно отличаться, по сравнению с другими странами. Система образования должна подняться до уровня, способного нести бремя всего человечества, то есть быть примером для всего мира. В настоящее время нет стран в рядах развитых (за исключением некоторых новых стран, недавно вошедших посредством ЕС), в которых не было хотя бы одного университета мирового класса. Расходы на образование должны составлять 4-10% ВВП, расходы на науку – 3-5% ВВП, уровень грамотности должен составлять 100%, школы, университеты и остальные вузы должны быть на уровне мирового класса. Должно быть создано и непрерывно усовершенствоваться электронное правительство. Фактически, вступление в семью развитых стран означает стать мировым и региональным лидером. В 21 веке невозможно добиться высоких достижений без науки. Если в Средние века работа, выполняемая с помощью физической силы, могла в конечном итоге меняться в амплитуде один к двум или трем, то умственные результаты, получаемые наукой в настоящее время, могут варьироваться от ста до тысячи или даже миллиона. Если каждый доллар, вложенный в обычные отрасли, приносит максимум два доллара прибыли, то научные инвестиции могут принести до 100-1000 долларов. Один эксперт по информационным технологиям в США (Билл Гейтс) имеет больше активов, чем все население тюрко- язычных стран (шесть независимых тюрко-язычных государств), которые неуклонно растут с максимальной скоростью. Сила науки ярко выражена в данном примере.

Проблема: Данный критерий не только первый, но и самый сложный для применения в условиях Азербайджана. Как исламское сообщество, невнимание к науке и образованию, а также антагонизм науки и шариата исторически были ослаблены необходимостью развития науки, образования и технологий, в этой области возникли большие религиозные, идеолого-психологические проблемы, наука и образование все еще остались на уровне третьих стран. В настоящее время место азербайджанских университетов в мировом рейтинге образования начинается с четырехтысячного, хотя, по крайней мере, один университет должен находиться в топ-сотне. В то время как в развитых странах доля расходов на образование в ВВП составляет 6-8%, в Азербайджане данный показатель находится на уровне -2,5%, соответственно, доля студентов университетов в общей численности населения составляет 4-6% и 1,6%, доля расходов на науку в ВВП – 3-5%. 0,2%, а доля научной продукции в экспорте составляет 40-50% и 0% и т.д. Адаптировать эти индикаторы к развитым странам будет довольно сложно, так как отставание в этой области более выражено, научно-технологическая подготовка требует гораздо больше времени, а религиозно-психологическая среда серьезно препятствует быстрому развитию науки.

Решение: Для того чтобы подняться на уровень развитых стран, необходимо как минимум в 2-3 раза увеличить количество студентов, учащихся и работников высшего образования, то есть, количество студентов университетов должно быть увеличено с 163 тыс. до 400-500 тыс., объем научных расходов – с 80 млн. до 2 млрд. долларов, экспорт научной продукции – с нуля не менее чем на 10 млрд. долларов. Это не просто набор цифр, это – реальная и доказанная необходимость, и без этого роста невозможно вступить в ряды развитых стран. Первая попытка должна быть направлена именно на образование и науку. В рамках выполнения плана создания развитой страны президента, реформы необходимо начать с образования и науки, принять специальное решение о достижении первой сотни в рейтинговой таблице мировых университетов по крайней мере одного университета в качестве пилотного проекта, обеспечить реорганизацию управления всей системой образования в соответствии с уровнем развитых стран, приведение в соответствие с западными стандартами организации и финансирования науки. В частности, необходимо обратить внимание на исследования по новейшим отраслям науки и подготовку кадров, отвечающих требованиям четвертой промышленной революции (программирование и искусственный интеллект, дата саенс, ядерная промышленность, космическая инженерия, генеалогия, микробиология, медицина и др.).

Четвертый критерий – приведение в соответствие с западными стандартами

экономической и банковской системы

Условия: Либерализация экономической системы, банковской и внешней торговли, формирование и открытие финансового рынка всему миру, доведение до минимума внешних и внутренних ограничений, принятие членства и условий Всемирной торговой организации (ВТО), устранение репрессивных механизмов, полное формирование рыночной инфраструктуры, серьезная защита стоимости национальной валюты, минимизация коррупции. Эти условия являются минимальными мерами, которые необходимо предпринять для достижения уровня развитых стран.

Проблема: В Азербайджане был принят ряд мер в этом направлении, по либерализации бизнеса страна уже достигла уровня развитых стран. Но большинство условий не выполнено. Членство в ВТО пока еще остается, по индексу экономической свободы Азербайджан занимает 60-е место среди стран мира (но должен находиться хотя бы в первой двадцатке стран), финансовый рынок и рыночная инфраструктура находятся в очень слабом состоянии, в стране нет ни одного банка, финансовой и инвестиционной компании, которая бы входила в первую сотню, не разработан план гарантированных мер по защите стоимости маната, недавно произошла большая девальвация. Роль безналичных расчетов в проведении расчетов сравнительно низкая, банковская инфраструктура слабая (особенно в сельской местности), в результате чего активы банка составляют небольшую часть ВВП (на самом деле они должны быть минимум в рамках ВВП), а размеры коррупции огромные. По индексу коррупции Азербайджан занимает 152-е место среди 180 стран, тогда как для того, чтобы стать развитой страной, он должен достичь как минимум первых 30.

Решение: Необходимо устранить монополию в банковской системе, пригласить в страну крупные банки мира, научно-технические компании, инвестиционные фонды, IT-компании, принять серьезные меры по устранению банковских, финансовых и валютных ограничений, принятию в члены ВТО, либерализации экономики и созданию рыночной инфраструктуры, снижению стоимости национальной валюты, принятию закона о защите стоимости маната и поддержанию стабильного курса, а также страхованию иностранных инвестиций. Для того, чтобы подняться на уровень развитых стран, также необходимо превращение Баку в региональный финансовый центр, формирование совершенного финансового рынка, подписание международных экономических конвенций и двусторонних договоров.

Наконец, пятый критерий–приведение в соответствие правовой системы с западными стандартами

Это, конечно, стоит на основе обеспечения всех других критериев. Вся экономика управляется законами, достижения или регресс также зависят от совершенства этих законов.

Все законодательные акты развитых стран соответствуют или схожи друг с другом, работают по одним и тем же принципам. Любое серьезное отклонение приводит к отклонению от цели.

Несмотря на то, что за годы независимости в Азербайджане была проделана большая работа в этой области, проблемные области все еще остаются. В частности, существует необходимость в серьезных корректировках в законодательстве по регулированию внешней торговли, привлечении финансовых ресурсов и внешнего долга, управлении валютными резервами, глобализации финансового рынка, в вопросах налогообложения, таможенного законодательства, заработной платы и пенсионной системы, а также в антикоррупционных законах.

Заключение и механизм исполнения

Успешное выполнение поставленной президентом страны задачи зависит от осуществляемых реформ, и чем быстрее они будут выполняться, тем раньше Азербайджан сможет обеспечить решение всех проблем, в том числе сохранение национальной обороны, независимости. Первая задача для Азербайджана – освобождение от оккупации своих территорий и сохранение своей независимости. Опыт развитых стран показывает, что большинство стран, достигших нынешнего уровня экономического развития, прошли этот путь так же тяжело, как и Азербайджан, и в настоящее время устранена любая угроза их независимости и территориальной целостности. Три страны, вошедшие в конце 20-го века в число развитых стран в соответствии с условиями Азербайджана:

СИНГАПУР — Когда небольшое государство Сингапур было освобождено от колонии Малайзии и начало реформы, ожидалось, что вторжение будет повторяться каждую ночь, у них не было возможности свободно содержать население, они даже импортировали питьевую воду, не было военной силы, способной сражаться. Сейчас Сингапур производит продукции на 40% больше, чем Малайзия, имеет военную силу, основанную на современных и точных технологиях, которая способна защищать территорию, в два раза превышающую территорию Малайзии. Экспорт продукции Сингапура превышает экспорт Малайзии в 2,5 раза (экспорт научной продукции – больше в 10 раз).

ИЗРАИЛЬ — Когда Израиль обрел независимость от арабских стран и начал реформы, страна не имела даже трудовых ресурсов, в любой момент ожидая угрозы вторжения. Народ поселился на небольшой бесполезной территории. В настоящее время в регионе образовалась крупнейшая военная и экономическая держава, развитая страна, способная решительно противостоять 400-миллионному арабскому миру, Ирану и других враждебных стран, основанная на точных технологиях. Достижения в развитии науки, сельском хозяйстве, IT и медицинских технологиях стали полезны для всего мирового сообщества. По оценкам международных институтов (US News land World Report) Израиль как одна из развитых стран мира, сейчас по своему влиянию входит в первой десятку стран мира (8-ое место).

ЮЖНАЯ КОРЕЯ – находилась в очень тяжелом состоянии после освобождения от русской и советской оккупации, и каждый день ждала угрозы от СССР, экономическое положение было на уровне самых отстающих стран мира (ВВП на душу населения – 65 долларов). Сегодня Южная Корея производит ВВП больше чем всех постсоветских стран, по сравнению с Российской Федерацией имеет в 2,5 раза больше бюджета, в два раза больше общего экспорта, в 50 раз больше экспорта научной продукции и высокую технологическую военную мощь. Никакая сила не может угрожать суверенитету этой страны.

Азербайджан может достичь уровня развития этих стран, и полагаю, тем самым может устранить территориальные проблемы, угрозу независимости и другие серьезные угрозы. Предотвращение этих угроз без поднятия экономики на уровень развитых стран – довольно сложный вопрос. Значит, выполнение этой большой программы, поставленной президентом, является ключом ко всем проблемам страны, поэтому вся сила должна быть направлена в этом направлении.

Каким образом? – Мне кажется, что разработка новой экономической стратегии, объявленной президентом, важно осуществлять с учетом этих глобальных задач и принципов, приведение в соответствие правовой базы с условиями развитых стран во всех направлениях, адаптация финансово-банковской системы к условиям глобализации. В то же время необходимо определить целевое время для достижения задачи, начать широкомасштабные реформы, привлечь к этой работе все ресурсы.

Об авторе:

Биография

Салех Мамедали оглы Мамедов родился 12 августа 1956 года в селе Палакли Товузского района (Азербайджан), с отличием окончил среднюю школу села Чатах в том же районе в 1973 году и поступил в Азербайджанский институт народного хозяйства (г. Баку). В 1977 году окончил то же учебное заведение по специальности финансы с красным дипломом.

После окончания военной службы в 1978 году начал работать экономистом в Министерстве финансов Азербайджанской Республики. В 1980 году поступил в аспирантуру в (Баку и Москва) и получив научное звание кандидата экономических наук по финансам, продолжил карьеру на финансовом факультете того же института, перейдя путь от преподавателя до профессора. Защитил докторскую диссертацию (доктор экономических наук) в Ленинградском финансовом экономическом Университете (ныне Санкт-Петербург). Работал заместителем декана, советником по экономическим вопросам ЦК Компартии Азербайджана, советником премьер-министра Азербайджанской Республики по региональным экономическим вопросам, создал и возглавил собственную независимую научно-исследовательскую лабораторию. Он был приглашен иностранными университетами в 1991 году и начал свою карьеру в качестве профессора в Банковском и страховом институте Университета Мармара в Стамбуле, Турция. Работая в Мраморном университете, он участвовал в разработке программ экономических реформ для правительства Турции и ряда основных партий (Национальная благосостояние, Националистическое движение), работал консультантом в ряде крупных транснациональных корпораций, а также в программе экономических реформ в Азербайджане. и разработал важные законы и законодательные акты.

В 1992 году был приглашен правительством Азербайджана в качестве министра финансов и работал там до 1994 года, затем снова продолжил научно-педагогическую работу в ряде международных организаций, в университетах (Государственный Университет Джорджия -США, Санкт-Петербургский финансово-экономический университет- РФ, Англоязычный Университет Хазар, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский частный университет, Билкентский университет- Турции) и d частном секторе.

Женат, имеет двоих сыновей и дочь, четверо внуков. Все трое детей получили высшее образование и продолжают работать в различных областях страны.

Адрес: город Хырдалан, ул. Гасана Алиева, 120 AZ0102, Апшерон, Баку, Азербайджан

Телефоны: +994 (12) 349 99 66/67 + (2408), +994502108156 (Mob), +79852650076 (whatsapp, viber), e-mail: [email protected]

