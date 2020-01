Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, в случае нападения, столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили «два триллиона долларов».

«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику», — написал президент в Twitter. Он подчеркнул, что в мощи США не имеет равных себе стран.

Он подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.

«Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону… и без колебаний!» — заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, в том числе объектам иранской культуры, если будут атакованы американцы.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

