Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани Америкой открыло счет убийствам официальных лиц суверенной страны методом террора. Причем, операцию санкционировало государство, считающее себя главным поборником в борьбе с мировым террором, и это уже коренным образом меняет природу международных отношений.

До этого порочную практику физического уничтожения лидеров соседних стран проводил Израиль, находя поддержку только от США. Но теперь сами Штаты прибегли к разнузданной методике, которая не только ослабит позиции американцев в мире, но и станет веским основанием для игнорирования международным правом.

Решение президента Трампа о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани можно квалифицировать, как фактическое объявление войны США Исламской Республике. Видать, Белый дом решился положить конец ужасу без конца, добившись ужасного конца. Но получится ли?

Тегеран вызов принял, и острый сюжет найдет тревожное продолжение. Проблема даже не в том, что Тегеран ответит за смерть своего генерала, а в том, что политика США, как мирового лидера, все больше отдаляет от себя, как потенциальных партнеров, так и союзников.

Последние снова убедились, что Вашингтон сперва предпринимает шаги, а уже следом думает. К тому же не утруждает себя заботой о союзниках, у которых тоже имеются интересы в связях со странами, с которыми Белый дом выясняет отношения.

Новый поворот в иранском деле многих застал врасплох. Кажется, в преодолении многолетней и сверхсложной дилеммы у США просто-таки отсутствует внятность. Трамп, имеющий обыкновение принимать скороспелые решения по вязким вопросам, пошел на непростительную нелепость.

На деле глава Белого дома действовал в русле собственных видений и приоритетов. Объявив недавно Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, он вроде подвел под убийство Сулеймани правовую базу. Однако его политический волюнтаризм не находит поддержки в мире. КСИР является военно-политическим институтом суверенной страны, с которым считаются не только в Исламской Республике, но и в мире.

Когда Трамп самодеятельно объявил Иерусалим столицей Израиля, обозначил Голанские высоты территорией еврейского государства, его не поддержали не только мусульманские государства, но также европейские союзники. Необдуманными действиями хозяин Белого дома добился негативной реакции партнеров, у которых появились новые основания для дистанцирования от непредсказуемого друга.

Теперь, когда Трамп решился на дерзкое уничтожение высокопоставленного иранского военного, он открыл еще один ящик Пандоры, от чего не многие в восторге. Крайне удивленно на неожиданный шаг Белого дома среагировали американские политики, и речь тут не только о демократах.

Трамп перечеркнул многолетние усилия мозговых институтов собственной страны, которые давно осознали необходимость использования всего инструментария жесткой дипломатии. В иранском направлении незаметно шло накопление работающего разрушительного ресурса, с помощью которого янки вбивали новые клинья в отношения народа ИРИ с политическим истеблишментом.

Со времен президентства Махмуда Ахмадинеджата в корпусе иранского судна обозначилась серьезная трещина. Тотальная санкционная политика стала давать зримые результаты, не случайно ведь толпы иранцев на улицах крупных городов дружно скандировали антиправительственные лозунги.

Они давали своему руководству знать, что им не нужны ни Ирак, ни Сирия, ни Йемен, ни Хезболлах. Люди требовали ограничения влияния страны в регионе в пользу повышения социального тонуса собственной жизни.

Да, в уличных манифестациях прослеживался след иностранных разведок, ощущалось влияние внешних сил, но не все, кто шел на противостояние с силами правопорядка, были американистами или же прозападниками. Они требовали от власти внимания к своим проблемам.

Власти не на шутку перепугались в ходе последних стихийных шествий, когда многочисленные толпы заполонили центральные улицы городов и населенных пунктов. Вашингтон добился перемены в умонастроениях простых иранцев, серьезно раскачав положение внутри страны. Можно сказать, Трамп стал выигрывать, не вступая в прямое столкновение с заклятым врагом.

Теперь же он, проявив нерасторопность и близорукость, перечеркнул многолетние усилия не только собственной администрации, но и предшественников. Никто иной, как сам Трамп дожидался согласия иранского руководства на прямой диалог. Но теперь, когда охота на генерала оказалась результативной, многолетние усилия по бескровному решению проблемы пошли насмарку.

Иранский барьер стоил карьеры Джимми Картеру, который провалил свою вторую избирательную кампанию, проиграв Рональду Рейгану в 1990 году. В последующем все американские президенты придерживались принципа разумной дистанции в решении проблемы, понимая, что кардинального решения не существует, и только поступательные действия по подпитке внутрисистемной оппозиции могут дать результат. Трамп пошел другой дорогой.

Вероятность смены режима революционным путем автоматически отметается. Белый дом облегчил задачу иранскому руководству по восстановлению доверия в среде сограждан, которые разуверились в дееспособности власти. И уже с уверенностью можно констатировать, что приближение Тегерана к красной черте по определению не может считаться для него роковой неизбежностью. Скорее, наоборот.

А чем это может обернуться для находящихся поблизости от Ирана тысяч американцев, трудно сказать. Представляется, что у Трампа на этот счет имеются четкие видения, раз он решился на дерзкий ход.

Вашингтон снова показал, что действует исключительно в своих интересах, не ставя в грош своих союзников. Такое впечатление, что Трамп возглавил кампанию по эскалации напряженности в ущерб всем. США ведь далеки от зоны Персидского залива, и Белый дом считает, что он вправе рисковать чужими интересами…

Между тем, вероятность большой войны значительно выросла. Зона риска также значительно расширилась, и теперь охватывает кавказско-каспийский регион, где в последнее время происходят важные геоэкономические трансформации. Выступающий их инициатором Азербайджан абсолютно не заинтересован в ухудшении геополитического климата, который угрожает разрушительным циклоном. И как тут не беспокоиться, если безответственные действия политиков высокого уровня не вписываются в здравую логику? Начинать войны всегда легче тушения их огня. Неужели Трампу об этом ничего неизвестно?! Или же он считает, что на дворе середина 20-го столетия?

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az