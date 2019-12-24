В Армении — очередной сеанс «бряцания языками». Давид Тоноян, министр обороны Армении, подводит итоги года и хвастливо заявляет, что «Вооруженные силы Армении и армянская армия получили новейшую военную технику, новые виды вооружений». В отличие от Азербайджана, Армения 99% оружия получает из России. Причем чаще всего в подарок. На днях эта страна получила от РФ зенитные комплексы «Тор», на очереди — истребители Су-30. Вожделенного перевеса над Азербайджаном эти милые презенты, конечно, не дадут, но тем не менее оружие серьезное. И вполне способное «сбить на взлете» отношения России с Азербайджаном и Турцией. Но…ради каких дивидендов Россия готова окунуться с головой в дружбу с Арменией? Которую Москве приходится содержать экономически и с которой у нее нет надежной сухопутной связи? И из-за которой регулярно «искрит» и на турецком, и на азербайджанском треке?

Выбирать друзей на международной арене — большое искусство. Желательно, чтобы союзники приносили больше пользы, чем требуется затрат на их удержание в собственной орбите, важно не оказаться втянутым в результате в чужие «разборки», нелишне иметь гарантии, что этот союз — надолго. И далеко не на последнем месте — понимание, что союз — дело взаимное, и обязательства здесь несут обе стороны.

А вот в Иреване с пониманием последнего пункта, как всегда, «напряженка». Впрочем, расскажем по порядку.

Так, иреванская «Лрагир», комментируя неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, весьма едко прошлась по адресу Владимира Путина. Сначала газета многозначительно намекала, что президент РФ, дескать, «хромал». Затем принялась рассуждать о том, что в 2024 году у Путина истекает срок, попутно назвав президента РФ «главарем одного из самых коррумпированных в мире и истории России режимов». И далее в том же духе. И что это было? Случайность? У кого-то из журналистов «поскользнулся язык»? Возможно. Но совсем недавно то же самое издание рассуждало о «состоянии обреченности» в России и опасности ее распада.

Можно, наверное, придумать красивую сказку, что в Армении после «шашлычного переворота» свобода СМИ взлетела до невиданных высот. Но, во-первых, на фоне нападений на газеты и арестов руководителей СМИ все это не звучит. А во-вторых, с подобными оценками выступило издание, которое считается в Армении «рупором» правящей команды во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. А сама Армения — союзником и «форпостом» России.

А на саммите, который и комментировали иреванские пропашиняновские эксперты, отличился уже сам Никол Воваевич. Армянский премьер допустил протокольную бестактность в отношении президента РФ. Пашинян председательствовал на заседании, должен был предоставить слово Владимиру Путину, но вместо этого тут же объявил о начале церемонии подписания. Правда, потом спохватился, попытался исправить свой «ляп», но Путин говорить уже отказался. И здесь тоже вопросы: что это было? Просто «забывчивость» армянского «шашлычного премьера»? Мелкая месть за «троллинг», который устроил в свое время Пашиняну Медведев? Или мстил Пашинян уже Путину — за то, что тот во время своего визита в Иреван встречался с женой и сыном Роберта Кочаряна?

Наконец, ждет своего часа еще одна «старая мина». На неформальном саммите СНГ Владимир Путин сделал впечатляющий экскурс в историю второй мировой войны, подробно рассказывал о Мюнхенском сговоре, весьма жестко отвечал тем, кто сегодня возлагает вину в развязывании второй мировой войны не только на Германию, но и на СССР, имея в виду пакт Молотова-Риббентропа. Понятно, что адресовалась эта речь прежде всего Европарламенту, где накануне приняли соответствующую резолюцию, властям Польши и стран Балтии…Но не так давно тот же Пашинян, когда его российские журналисты спросили о культе вокруг гитлеровского пособника Нжде, посоветовал им заняться Молотовым.

Можно, конечно, посетовать: чего, мол, ждать от нынешнего премьера и его «соросовской» команды. Но в те же дни, уже после выступления Владимира Путина, отличился официальный сайт «Центра поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив» решил отметить «день памяти Гарегина Нжде», который скончался 21 декабря 1955 года в Владимирском централе. Нжде здесь именуют не иначе чем «национальным героем Армении» и уверяют, будто бы никаким «коллаборационистом» он не был. Правда, за что он в этом случае угодил во Владимирский централ, не уточняют. А это уже, если кто не понял, «пророссийский фланг» армянской политической «тусовки». Такой вот в армянском обществе «консенсус в коричневых тонах» в отношении истории второй мировой войны.

И самое главное, вся эта свистопляска под ««Хорста Весселя», исполняемого на дудуке», разворачивается вскоре после очередного оружейного подарка. И на фоне того, что РФ за свой счет содержит армянскую инфраструктуру, от железной дороги до газовых сетей и сотовой связи. Так что Кремлю уже давно настало время задуматься, правильно ли здесь выбрали аудиторию, перед которой мечут бисер, «ТОРы», инвестиции и все остальное

Нурани, политический обозреватель

Minval.az