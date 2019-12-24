Сегодня, 24 декабря, свой день рождения отмечает Ильхам Алиев, президент Азербайджана.

Наверное, по законам жанра, здесь надо кратко пересказать биографию главы государства. Напомнить, что родился будущий президент в Баку, закончил школу, поступил в 1977 году в Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО), после его окончания в 1982 году — в аспирантуру, в 1985 году защитил диссертацию и начал преподавать в своей Alma mater. И, конечно же, вспомнить, что после того, как в 1987 году был отправлен в отставку и впал в политическую немилость Кремля его отец, Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, Ильхаму Алиеву в МГИМО указали на дверь. Как потом отмечал Ильхам Алиев, в политике можно соперничать, даже враждовать, но переносить вражду и соперничество на членов семьи — такой шаг не свидетельствует об их высоких моральных качествах.

В 1994 году, после триумфального возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, Ильхам Алиев занимает пост вице-президента, затем — первого вице-президента ГНКАР и принимает самое активное участие в осуществлении нефтяной стратегии. Будучи депутатом Милли Меджлиса, с 2001 по 2003 год руководит азербайджанской делегацией в ПАСЕ. 4 августа 2003 года Ильхам Алиев был назначен Премьер-министром Азербайджанской Республики. А 15 октября 2003 года одержал победу на выборах президента, набрав более 76% голосов избирателей.

Но этот пересказ оставляет за рамками главное.

Возможно, те, кому «за», еще помнят, как на рубеже тысячелетий не все могли взять в толк, что XXI век по календарю начался не 1 января 2000, а 1 января 2001 года. Но в Азербайджане в социальном и политическом «прочтении» новый век начался именно после избрания на пост президента Ильхама Алиева. Нового главу государства справедливо считали политическим наследником и продолжателем дела Общенационального лидера Гейдара Алиева, но президент Азербайджана был уже лидером нового поколения. При нем в Азербайджане не просто были осуществлены коренные преобразования — наша страна избавилась от имиджа «бывшей южной республики СССР». Сегодня Азербайджан — это современное, динамично развивающееся государство, бесспорный политический, экономический и военный лидер региона, его «спортивная» и «гуманитарная» столица, где проходят первые в истории Евроигры, чемпионаты мира и Европы по самым разным видам спорта, где есть свой этап «Формулы 1» и где осуществляются градостроительные проекты уровня «Пламенеющих башен», Центра Гейдара Алиева и White City. Под руководством Ильхама Алиева была успешно реализована нефтяная стратегия. Наша страна успешно реализовала проект «Южного газового коридора» — крупнейший инвестиционный и инфраструктурный проект в Европе, перекроивший ее газовый и энергетический рынок. Впечатляющие успехи достигнуты в военном строительстве. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира. Она уже доказала и свой боевой дух, и высокий профессионализм и во время апрельских боев 2016 года, и в ходе Гызылгая-Гюннютской операции.

Азербайджан, реинвестировав доходы от нефти, осуществил программу модернизации инфраструктуры, которую справедливо назвали «инфраструктурной революцией». Сегодня наша страна занимает первое место в СНГ и 36 — в мире по рейтингу качества автомобильных дорог. В Азербайджане введены в действие, несколько международных аэропортов — в Габале, Закатала, Ленкорани, модернизированы воздушные гавани Баку, Гянджи, Нахчывана. Сегодня аэропорт «Гейдар Алиев» в столице Азербайджана, воздушные ворота нашей страны, имеет «пятизвездочную» оценку от международных экспертов. Строительство торгового порта на Каспии, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ознаменовало собой формирование в регионе новой транспортной географии, где Армения безнадежно за бортом. Бедность и безработица, доходившие до пугающих 50%, сегодня снижены до 5%. Создано более миллиона новых рабочих мест. Успешно развивается ненефтяной сектор. Создается собственная военная промышленность. Наконец, несомненные успехи достигнуты в дипломатии, причем их признают армянские политики, признавая, что Иреван, привыкший к монополии на симпатии мировой общественности, теперь «играет черными». То есть, в переводе, «дипломатическая инициатива» в руках Баку.

Уже в конце нынешнего года президент Ильхам Алиев дал старт новому этапу преобразований — он начался с кадровой реформы и масштабной внутриполитической «перезагрузки». Сегодня в Азербайджане у главы государства есть такая роскошь, как мандат народного доверия на свою программу реформ. А у народа — настоящий лидер, способный эти реформы продумать и осуществить.

С днем рождения, господин Президент!

Редакция «Минвала»

Minval.az