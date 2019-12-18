На границе Азербайджана и Армении вновь неспокойно. Как сообщает Госпогранслужба Азербайджана, накануне вечером армянская армия с позиций в селах Коти и Боганис Ноемберянского района подвергла интенсивному обстрелу позиции азербайджанских пограничников близ сел Гушчу Айрым и Фарахли Газахского района, а также жилые дома крестьян. Ответным огнем вражеский обстрел был подавлен. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, подобные инциденты время от времени происходят. Но…

Армянская «пропаганда в погонах» уделила инциденту на границе беспрецедентное внимание. Уже вечером 17 декабря пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян возопил: такой-сякой Азербайджан подверг обстрелу автодорогу Иджеван-Ноемберян и село Коти. Утром — новый релиз: дескать, около полуночи обстрел возобновился. В Сеть«залили» маловразумительное видео, будто бы снятое в Коти. Председатель партии «Реформисты» Ваан Бабаян разместил в Facebook алармистский пост: из-за «обстрела» закрыт участок Баганис-Воскепар межгосударственной автомагистрали Иреван-Грузия.

Любопытно уточнить у армянских пиарщиков, как их нынешние алармистские вопли сочетаются с недавними реляциями о мифическом «победном продвижении» армянских войск как раз на газахском направлении. Напомним: в августа нынешнего года ГПС объявила о возвращении под контроль Азербайджана обширных территорий, ранее оккупированных Арменией, и о том, что под огневым контролем Азербайджана теперь находятся автодорога, связывающая Иреван и Тбилиси, и трубопровод, по которому Армения получает российский газ. В Иреване все опровергали, уверяли, будто бы это Армения «продвинула» свои позиции, и даже называли, кто из иреванских генералов получил за это повышение. Но если теперь из-за ответного обстрела Азербайджана приходится перекрывать «стратегическую» дорогу, ведущую к грузинской границе,..то как быть с победными реляциями?

Но вот что интересно. Сам обстрел явно не был масштабным. Однако целый ряд СМИ Армении вынесли сообщение о нем на свою главную страницу. И, простите за цинизм, здесь «уровень освещения» в СМИ куда информативнее «уровня» самого нарушения прекращения огня. Кроме того, в последние недели и месяцы и на государственной границе Азербайджана и Армении, и на линии фронта в Карабахе было сравнительно спокойно. Эту «тишину» позитивно оценивали и сопредседатели МГ ОБСЕ, и глава МИД России Сергей Лавров. И вдруг армянские СМИ дружно взрываются сообщениями: ах, такой-сякой Азербайджан подверг обстрелу автомагистраль и армянские села! Под огнем — мирное население! Классический провокационный сценарий: сначала пострелять через границу, а затем, получив ответный удар, возопить во всю мощь тренированных голосовых связок о «злых азербайджанцах, которые обстреливают многострадальных армян».

Неслучайно, что выбран для этого именно ненарушенный участок азербайджано-армянской границы близ Газаха, то есть это уже территория Армении, а не оккупированный Карабах. Отсюда рукой подать и до ненавистных Иревану экспортных нефте- и газопроводов, и до железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. И самое главное, здесь безоговорочно действуют гарантии ОДКБ. Азербайджану здесь просто незачем устраивать «игру на обострение». А вот у Армении расчет прямой. Особенно теперь, когда и интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, и реакция на него армянского политического класса не оставили сомнений: Азербайджан на переговорах окончательную дипломатическую победу еще не одержал, но вот Армения «карабахскую дипломатию» уже проиграла без шансов на реванш. Переговоры идут совсем не по сценарию «армянской мечты» о чужих землях, и для ереванских стратегов самое время их срывать при помощи вооруженных провокаций, да еще с таким расчетом, чтобы на стороне Армении вмешалась Россия. У которой есть такой «повод для беспокойства», как Южный газовый коридор.

Только вот, во-первых, военный баланс сил не поощряет Армению к играм с огнем. Во-вторых, безопасность азербайджанских экспортных трубопроводов — это вопрос, который сегодня важен не только для Баку. Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс весьма высоко оценили в НАТО. А вооруженные провокации в расчете на иностранное вмешательство — это слишком опасный сценарий, чтобы бросаться в него очертя голову. Армянским дельцам это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было.

Но, похоже, уроков из собственной истории здесь опять не извлекли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az