Приняв резолюцию по признанию т.н. «геноциду армян», американский Сенат ставит крест на стратегических отношениях между Турцией и США, высказал свое мнение в интервью «Минвалу» руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

По мнению эксперта, необходимо вначале выяснить, почему Сенат США подтвердил данную резолюцию, так как ранее бытовало мнение, что в Сенате большинство «республиканцев» поддерживает президента Дональда Трампа.

«Как вы помните, в нижней Палате документ принят 405 голосами. Это означает, что именно в этом вопросе «демократы» и «республиканцы» объединились. И вчера, в ходе голосования в Сенате, повторилась та же картина.

Во-вторых, «республиканцы» не в восторге от российско-турецкого военного сотрудничества, и особенно приобретением Анкарой российского ЗРК С-400. Хотя в том, что это произошло, виноваты не турки, а политика самой США. Турция планировала приобрести американские противоракетные комплексы «Patriot», однако администрация предыдущего президента США Барака Обамы отказала им в этом. И сейчас Турция подвергается жестокому прессингу со стороны США. Сенаторы-«республиканцы» полагали, что голосуя за проармянскую резолюцию, они выступают против российско-турецких отношений», – отметил наш собеседник.

По его мнению, вероятнее всего, Анкара будет вынуждена приобрести российский аналог американских истребителей F-35.

Говоря о том, утвердит ли президент Дональд Трамп резолюцию о признании т.н. «геноцида армян», наш собеседник отметил следующее:

«Если бы мне этот вопрос был задан ранее, я бы ответил, что это не отвечает интересам США. И президент Трамп не поставит свою подпись в документе. Однако, и сам Трамп находится под большим давлением не только «демократов», но и «республиканцев»».

Эксперт также напомнил, что в 2020 году Трамп планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. По этой причине пока сложно сказать, утвердит ли Трамп данную резолюцию, хотя стоит отметить, что Трамп всегда выступал за тесные отношения с Турцией.

Однако в США не все решают президенты. Независимо от того, кто придет к власти в США, «республиканец» или «демократ», в будущем вероятнее всего, эта резолюция будет утверждена.

При этом эксперт отметил, что вряд ли Турция пойдет на попятную в вопросе приобретения российского ЗРК С-400.

«ЗРК приобретены, деньги за них уплачены, данные установки уже находятся на территории Турции. В таком случае, как Турция может отказаться от них? Это не возможно. Даже сама вероятность того, что столь харизматичный политический лидер как Эрдоган может отказаться от ЗРК, очень мала, так как отказ нанесет удар по имиджу Эрдогана. Он на это не пойдет. Даже если президентом Турции был бы не Эрдоган, а его главный политический соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, он также не пошел бы на какой-то сговор с США.

Другой вопрос: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что если США применят к Турции предполагаемые санкции, тогда закроются военные базы в Инджирлик и Куреджик. Да, это немного спорный вопрос, и Турции будет сложно пойти на такой шаг. Эти базы существуют со времен «холодной войны». Кроме того, если Турция предпримет такие шаги, это поставит окончательный крест на американо-турецких отношениях», – подчеркнул аналитик.

Принятие со стороны Сената США данной резолюции вряд ли затронет отношений Турции и НАТО, продолжил наш собеседник.

«Ранее в Лондоне провели очередной саммит НАТО. Хотя Эрдоган и критикует многие страны-члены данного Альянса, однако он никогда не выступал против членства Турции в НАТО. К тому же, Эрдоган никогда не говорил о том, что Турция желает покинуть ряды Альянса. И в НАТО никогда не упоминали о том, что необходимо исключить Турцию из членства в блоке», — сказал Э.Шахиноглу.

Может ли затронуть интересы Азербайджана ухудшение отношений между братской нам Турции и США? По словам эксперта, в отличие от Турции, у нас сложились хорошие отношения с США.

«К примеру, тот же Трамп последние два года три или четыре раза присылал письма с поздравлениями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В отношениях между нашими странами проблем нет, хотя в свое время Вашингтон принял в отношении Азербайджана санкционный документ, т.н. 907 поправку. Но это не мешает нашему партнерству, Америка всегда помогала нам, и сейчас нас поддерживает. Однако то, что армянское лобби США может делать все, что им угодно, и Конгресс принимает такие несправедливые резолюции в отношении Турции, наводит на мысль: может ли Америка объективно урегулировать карабахский конфликт, так как подобными санкционными решениями в отношении Турции, Штаты поддерживают позицию армянства и Еревана. Поэтому и возникает вопрос в отношении посредничества США. И не только США. В свое время парламенты Франции и России также признали т.н. «геноцид армян». Все это свидетельствует о том, что если есть поддержка армянскому лобби, если парламенты данных стран принимают решения в пользу армян, нельзя ожидать с их стороны справедливого урегулирования карабахского конфликта», — резюмировал политолог.

Бахтияр Сафаров

Minval.az