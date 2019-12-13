Меморандум о разграничении морских зон в Средиземном море, который заключили Турция и Ливия, не имеет юридической силы для третьих стран.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита ЕС по Турции.

«Меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией нарушает суверенные права третьих стран, не соответствует международному морскому праву и не может иметь никакой юридической силы для третьих государств, — говорится в заявлении. — Европейский совет выразил безоговорочную солидарность с Грецией и Кипром в отношении действий Турции».

В заявлении также подчеркивается, что предыдущий саммит 17-18 октября осудил незаконную геологоразведочную деятельность Турции на шельфе в экономической зоне Кипра.

Меморандум уже был ратифицирован парламентом Турции, утвержден президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который сообщил, что отправит этот документ на регистрацию в ООН.

В Греции вызывают опасения сделанные турецкими политиками заявления о том, что Анкара, действуя на основе турецко-ливийского меморандума, который она считает законным, может послать буровые суда в сопровождении военных кораблей для поиска месторождений нефти и газа в ИЭЗ Греции в районе острова Крит, и тогда Афинам придется применять военную силу против своего союзника по НАТО.

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