Кинорежиссер Карен Шахназаров намекает на «право» России перерезать «Сувалкский коридор»

«Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов» — эта строчка Владимира Высоцкого на удивление созвучна воспоминаниям перебежчика, бывшего офицера советской армии и военного историка Виктора Суворова. В 1968 году, когда он, еще офицер-танкист, вместе со своей воинской частью готовился в Карпатах к вторжению «спасать» Чехословакию от «Пражской весны», перед тем, как приказать перейти границу, солдат, которые ходили в кирзовых сапогах, спешно переобували в кожаные.

Сегодня в российской армии, конечно, сапоги уже уступают место шнурованным ботинкам, несколько лет назад было торжественно объявлено об отказе от портянок. И переобувают ли солдат «в кожу» накануне вторжения в соседние государства, пока что остается гадать. Другое дело, что зловещий безо всяких кавычек скрип сапог с успехом заменяют российские СМИ, в том числе телешоу на федеральных каналах. Где недавно отличился Карен Шахназаров, режиссёр и руководитель киностудии «Мосфильм». Выпуск программы «Большая игра» на Первом канале, где он принимал участие, обсуждали очередную годовщину подписания Беловежских соглашений. И в российском эфире Карен Шахназаров заявил: «В таких событиях есть всё. Есть и измена, и влияние из-за рубежа, и несуразность, кризис. Я категорический противник распада Советского Союза, я советский человек, но, на мой взгляд, это всё-таки был объективный процесс. Другой вопрос, что этот объективный процесс можно было совсем по-другому осуществлять. И итоги для России были бы совсем другие. Вот здесь ответственность руководителей, в том числе Ельцина, огромная. В ТО ВРЕМЯ ЛЕГКО БЫЛО РОССИИ РЕШИТЬ ВОПРОС КРЫМА, ЛЕГКО РЕШИТЬ ВОПРОС КОРИДОРА В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ (выделено нами — Minval.az). Решить вопрос с военным присутствием России в прибалтийских республиках, и в этом случае они бы не вошли в НАТО. В то время можно было вывод советских войск из Европы продать за такую цену, что за эти деньги можно было строить Россию 20 лет! Этого всего не было сделано».

Можно, конечно, долго объяснять господину Шахназарову, что в декабре 1991 года Россия находилась не в том положении, чтобы требовать, ставить условия, а тем более предъявлять территориальные претензии. А уж что касается вывода войск из Европы, то договаривался об этом не Ельцин, а Михаил Горбачев, у которого — сюрприз, сюрприз! — служил помощником отец Карена Шахназарова — Георгий Шахназаров. Плюс ко всему в 1991 году многие были уверены, что распад СССР — это ненадолго, что республики не выдержат «одиночного плавания» и очень скоро запросятся обратно, под покровительство Москвы. Наконец, от заявлений Шахназарова можно просто отмахнуться. Он, конечно, глава «Мосфильма» и раскрученный режиссер, но никаких официальных постов сей субъект не занимает. А значит, высказывает не более чем свое частное мнение. Да и кидаться грязью в Ельцина и Горбачева теперь в России очень даже в тренде. Только вот несогласованное частное мнение на российских ток-шоу такие персоны, как Шахназаров, не высказывают — для этого есть штатные «мальчики для битья» вроде Майкла Бома. И самое главное, говорил Карен Георгиевич Шахназаров, если кто не понял, во-первых, о Крыме, который Россия уже захватила. А во-вторых, о знаменитом Сувалкском коридоре, который она, как уверены в столицах стран Балтии и в Польше, планирует захватить. Это узкая полоска земли, где соприкасаются территории Литвы и Польши, «зажатая» с одной стороны Беларусью, а с другой — Калининградской областью России. Так что «рубить коридор» предполагалось именно за счет территорий Польши и Литвы. Как уверены многие военные эксперты, именно здесь Россия, скорее всего, двумя синхронными ударами с территории Беларуси и из Калининградской области попытается разорвать сухопутную связь стран Балтии с Польшей и другими партнерами по НАТО, в то время как российский флот попытается блокировать их порты в Балтийском море. В ходе нашумевших учений «Запад — 2017» Россия уже отрабатывала захват Сувалскского коридора, так что сегодня в военных штабах стран НАТО, и прежде всего Польши и стран Балтии, уже выстраивают планы по противодействию этому сценарию.

И как тогда понимать заявление Шахназарова? Он просто пытается держаться «в тренде»? У кинорежиссера «поскользнулся язык»? Или же имел место понятный политический зондаж, проверка возможной реакции? Схема прямо-таки классическая: сначала опасную идею высказывает вроде бы и не официальное лицо, но так, чтобы она была услышана, затем — ее озвучивают «на ступеньку выше»… И да, чью реакцию при этом проверяли? Властей Польши и стран Балтии? НАТО? Или… самих россиян?

И вот тут уже нельзя не заметить, что устроил господин Шахназаров свой политический «зондаж» на показательном фоне. Беларусь по-прежнему входит в ОДКБ и ЕАЭС, но вот разместить на ее территории свои войска России не удалось и вряд ли удастся. К тому же отношения Москвы и Минска «охлаждаются» слишком уж явно. Так что уже скоро о планах удара по Сувалкскому коридору с двух сторон придется забыть. Но Москву заставляет торопиться не только это. Еще быстрее, чем позиции России в Беларуси, «рушится» рейтинг Владимира Путина. Российские социологи, конечно, при помощи «изменения методики подсчета» могут «вытянуть» его с 30% до 70% с хвостиком, но вот реального распределения симпатий и антипатий эти технологии не меняют. Особенно на фоне последствий наводнения в Тулуне, нарастающих социальных проблем и прочих напастей. Вдобавок ко всему Россия вылетела по крайней мере на четыре года из международного спортивного движения — как раз в то время, когда властям остро необходим «допинг для рейтинга». «Маленькая победоносная война» здесь действительно может кому-то представиться самым простым и легким решением. А в этом случае всегда велик соблазн подогнать факты под заданные выводы. Возвести, предположим, в абсолют «телодвижения» президента Франции Макрона с его рассуждениями о необходимости «диалога» с Россией. Или споры в НАТО — вполне в стиле советской пропаганды, начинавшей свои репортажи о саммитах НАТО с традиционной фразы «В обстановке глубоких разногласий прошла встреча глав стран Запада…»

И самое главное, в Кремле далеко не всегда умели просчитывать результаты собственных действий. И хорошо, если там на сей раз вспомнят, что Сувалскский коридор — это уже территория входящих в НАТО Польши и Литвы, что статью 5 о коллективной обороне Североатлантического договора никто не отменял, и что, самое главное, жизнь мало похожа на кино, где в заранее выстроенных декорациях актеры произносят заученные реплики. В жизни события вполне могут пойти не по сценарию. Хэппи-энд здесь тоже не гарантирован. И уж тем более главным режиссером здесь точно не будет Карен Шахназаров.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az