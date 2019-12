President Donald Trump arrives for an event to speak with Jessica Meir and Christina Koch as they conduct the first all-female spacewalk, from the Roosevelt Room of the White House, Friday, Oct. 18, 2019, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп рассказал, где пройдет саммит G7 в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что встреча «большой семерки» пройдет в резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвид.

Глава Белого дома отметил расположение резиденции, которая находится недалеко от столицы США Вашингтона, что представляет удобство для доступа к Кэмп-Дэвид медиа и журналистов.

