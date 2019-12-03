Азербайджан продолжает успешную реализацию своего мегапроекта «Южный газовый коридор». 30 ноября в поселке Ипсала турецкой провинции Эдирне президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган запустили завершающий участок Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет доставлять в Европу азербайджанское «голубое топливо» — как не преминули заметить европейские СМИ, в том числе DW, в обход России. Как напомнил в своем выступлении Ильхам Алиев, новый трубопроводный проект «создаст мосты и приведет к более крупному соглашению между участниками». Семь государств, в том числе три члена ЕС, «будут долго продолжать совместное сотрудничество и вместе пожинать плоды», добавил президент Азербайджана. Добавим от себя: интерес к азербайджанским углеводородам проявляют не только Греция и Италия. Во втором полугодии 2020 года Германия планирует увеличить импорт нефти, нефтепродуктов и газа из Азербайджана, заявил полномочный и чрезвычайный посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

А вот тут нужны подробности. Тем более что как раз накануне церемонии в Ипсале президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в БГУ, дал понять, что никакой «евроинтеграции» в планах официального Баку не значится: «Я однажды спросил, когда Европа еще была охвачена экономическим кризисом, сказал: куда мы должны интегрироваться, в кризис? Куда нам интегрироваться, в общество тех, кто говорит «Стоп Ислам»? Куда интегрироваться, в общество тех, кто не видит разницы между мужчинами и женщинами? Не хочу идти глубже. Мы ни в коем случае не будем интегрироваться туда» — напомнил глава государства.

А тогда уже становится понятно, что и отказ нашей страны вступать в ОДКБ и ЕАЭС, и выступление президента Азербайджана в БГУ, и церемония старта TANAP с участием главы государства обозначают основной «стержень» внешней политике Азербайджана. Азербайджан готов к сотрудничеству и с Россией, и с Евросоюзом, и с отдельными входящими в него государствами, и со странами Востока. Но это должно быть именно равноправное сотрудничество и партнерство, а не отношения «старшего» и «младшего». В том числе и в случае с Евросоюзом, куда до сих пор не приняли Турцию, куда не вступают Норвегия и Исландия и откуда выходит Великобритания. Наша страна выбирает независимость. В Азербайджане не намерены идти на переуступку своего государственного суверенитета и выстраивание политики по чужим указаниям и лекалам. И неважно, о чем идет речь — допустимой степени кривизны огурцов или необходимости покорно испрашивать разрешения на право выращивать оливки или помидоры на собственной территории. Но вот равноправное сотрудничество со странами ЕС в Азербайджане намерены укреплять и развивать. В том числе в энергетике. Что и показывает успешная реализация ЮГК — экспорт азербайджанского газа в Европу из смелой задумки становится реальностью. Наша страна стоит на пороге «газового бума» со всеми вытекающими в виде «газодолларов» (или газоевро). А у Европы есть реальный шанс диверсифицировать свои источники энергоносителей и вывести свою энергетическую безопасность на новый уровень. В том числе и на случай попыток «воспитания» конечных потребителей при помощи газовой трубы.

Возможно, по закону жанра, здесь должен следовать подробный разбор «подковерной газовой войны» на европейском поле. А это и «санкционное давление» на российский «Северный поток-2», и переговоры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом», и стремление США вывести на европейский рынок свой сжиженный газ. Но намеренно оставим эту тему за скобками. Воздержимся и от гаданий, присоединятся ли к TANAP другие поставщики газа, к примеру, Узбекистан и Туркменистан, отдадут ли они приоритет строительству транскаспийской газовой трубы или же приоритет будет отдан танкерам-газовозам, и как это их возможное решение повлияет на другие трубопроводные проекты. Тем более что вскоре после запуска TANAP уже президент России Владимир Путин дал старт газовому мегапроекту своей страны — «Сила Сибири», магистральному трубопроводу, по которому российский газ пойдет в Китай. Где тоже емкий и перспективный рынок.

Но, возможно, не это главное. TANAP изначально не преследовал своей целью кого-то «обойти», «наказать» или «вытеснить» — для Азербайджана это сугубо коммерческий проект, а емкость европейского рынка такова, что здесь хватит места всем без необходимости «толкаться локтями». Азербайджан, вернувшись на мировой рынок энергоносителей, уже доказал свое реноме как надежный поставщик и партнер. А это в современном мире ценится куда выше, чем сами по себе нефть и газ. Так что по меньшей мере показательно, что, в отличие, к примеру, от старта TANAP в турецком Эскишехире, на сей раз и РосСМИ не пестрят заголовками в стиле «шампур в спину», как это сделала чуть больше года назад «Лента.ру». Судя по всему, даже самые отчаянные недоброжелатели проекта вынуждены признать, что остановить азербайджанский газ на пути в Европу не удалось. И не удастся.

Minval.az