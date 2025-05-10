Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве.

Согласно заявлению:

— Лидеры пяти стран договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное прекращение огня сроком не менее чем на 30 суток. Оно должно охватывать воздух, море и сушу и сопровождаться эффективным международным мониторингом при координации с США.

— Призыв к прекращению огня и началу содержательных переговоров поддерживают как страны Европы, так и Соединённые Штаты.

— В случае отказа России от участия в режиме прекращения огня, будет введён усиленный санкционный режим, в частности против банковского и энергетического сектора, включая экспорт нефти и использование «теневого флота».

— Участники встречи договорились о принятии 17-го пакета санкций ЕС, согласованного с Великобританией, Норвегией и США. Также обсуждалась дальнейшая работа по использованию замороженных российских активов и вынесение этого вопроса на повестку следующего саммита G7.