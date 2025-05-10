Власти Афганистана, находящиеся под контролем движения «Талибан», официально запретили шахматы, признав игру харамом и распустив национальную шахматную федерацию.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

Несмотря на обращение спортсменов в Департамент спорта 9 мая с просьбой сохранить федерацию и разрешить соревнования, власти сослались на указ эмира, запрещающий игру. До недавнего времени шахматная федерация продолжала функционировать, обучая игре как мужчин, так и женщин и проводя турниры по всей стране.