Эксперты Южного Кавказа обсуждают очередную громкую утечку. По информации шведского сайта Nordic Monitor, Турция ни много ни мало планировала военную операцию против Армении под кодовым названием ALTAY. Шведский портал рассказывает весьма запутанную историю. Согласно ей, журналистам удалось раздобыть и даже опубликовать копию секретного документа, датированного 23 мая 2016 года и адресованного Генеральному штабу вооруженных сил Турции. Речь в этом документе идет о пропаже нескольких страниц из секретного плана Турции по нанесению авиационного удара по Армении. То, что нескольких страниц не хватает, обнаружилось 4 мая 2016 года на военной базе Акынджи в Анкаре при пересмотре документов. Сам же секретный меморандум был подготовлен 2-м тактическим командованием военно-воздушных сил Турции в рамках плана воздушного наступления в дополнение к директиве вооруженных сил Турции (TSK) под кодовым названием «ALTAY» для наступления на Армению. Как теперь утверждают шведские журналисты, план турецких военных, окончательно утвержденный в 2001 году, все еще действителен.

Верить или не верить такого рода «утечкам» — спор из разряда вечных. Тем более что даже самая убедительная история может оказаться фейком, а опубликованные документальные доказательства — умело сработанными фальшивками. Наконец, у военного планирования свои законы. Само существование такого рода планов еще не означает, что уже принято политическое решение, и командование просто ждет удобного момента, чтобы отдать приказ наступать. «Люди в погонах», особенно если на этих погонах достаточно большие звезды, знают: если вероятность войны одной страны с другой хоть чуточку выше нуля, план на такой случай должен быть. С детальной проработкой возможных сценариев, необходимых ресурсов, шансов на победу и поражение, вероятности «быстрой победоносной войны» или опасности войны затяжной.

А в истории с «турецким военным планом нападения на Армению» есть и своя конкретика. Армянские претензии на шесть восточноанатолийских вилайетов существуют еще со времен первой мировой войны. В 1952 году Турция стала членом НАТО, для которого СССР был главным противником. В 1991 году, по горячим следам распада СССР, в Анкаре выражали опасения в связи с возможными армянскими притязаниями на все те же шесть восточноанатолийских вилайетов. Сегодня Турция развивает военное сотрудничество с Азербайджаном. В переводе: планы войны на ереванском направлении составляются в турецких штабах не один десяток лет. И наверняка, особенно с учетом обязательств в рамках НАТО, включают в себя и «оборонительные», и «контрнаступательные», и «наступательные» сценарии.

Но даже на этом фоне, честно говоря, существование некоего плана войны с Арменией, составленного в 2001 году и остающегося в силе по сей день, вызывает серьезные сомнения.

Прежде всего, на резкий рост вероятности такого конфликта именно в 2001 году, по совести говоря, мало что указывает. К этому моменту в Карабахе активных боевых действий уже не велось. В Армении периодически предпринимали попытки «расколоть азербайджано-турецкий фронт» и договориться с Анкарой за спиной Баку. Совсем недавно в СМИ вовсю обсуждали идею «трубопровода мира» для экспорта азербайджанской нефти, который должен был пройти из Азербайджана через Армению в Турцию.

Если же изменить «масштаб картинки» и обратить внимание на взаимоотношения России и НАТО, то и тут не все понятно. В 2001 году пост президента РФ уже занял Путин, но на Западе Кремль по-прежнему считали партнером и другом — как и во времена Ельцина. До «вставания с колен», мюнхенской речи и т.д. оставалось еще несколько лет. Так что и «большой войны», в которую могли бы втянуться член НАТО Турция и член ОДКБ Армения просто на основе своих союзнических обязательств, тоже никто не ждал.

И самое главное, с 2001 года слишком уж изменился и политический, и региональный «расклад». Россия изрядно накачала оружиями свою базу в Армении, преподнесла Еревану целую серию оружейных «подарков», вплоть до ОТРК «Искандер», наконец, создала с Арменией совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО. С другой, что куда важнее, многократно возрос военный потенциал Турции. С учетом всех происшедших в регионе изменений, составленный в 2001 году план турецкой атаки на Армению просто не мог оставаться в силе и сегодня. Его бы наверняка сменили более актуальные «разработки».

Другое дело, что заголовки в новостях «Турция готовит план нападения на многострадальную христианскую Армению!» произведут прямо-таки неизгладимое впечатление на целевую аудиторию. И это имеет понятную ценность теперь, когда вокруг Турции закручивается нешуточная интрига. Журналисты и эксперты продолжают обсуждать «сложности», которые возникли во взаимоотношениях Турции с союзниками по НАТО, но многие косвенные признаки указывают: «вектор развития событий» уже сменился. В ходе визита в США Эрдогану удалось договориться о создании совместной рабочей группы, которая должна решить вопрос с ЗРК С-400. О том, что Турция — сложный партнер, но ее необходимо удержать в НАТО, заговорила и канцлер ФРГ Ангела Меркель — притом что именно в Берлине выступали с самыми громкими обвинениями в адрес Турции. Словом, если еще вчера на Западе многие политики искали способ «поприжать» Турцию, то сегодня уже на повестке дня другой вопрос: что союзники готовы ПРЕДЛОЖИТЬ Анкаре. И такая «смена трендов» не устраивает многих, в том числе в России, где делали на нынешний «внутринатовский» кризис серьезную ставку. А в такой ситуации явно следовало ожидать попыток подбросить западной публике порцию страшилок на вечную тему «злые турки готовят новый «геноцид» многострадальных армян» и поднять новую волну антитурецких настроений.

Впрочем, подействует ли эта «утечка» должным образом на западную аудиторию, а в особенности на «десижн-мейкеров» — вопрос открытый. Особенно с учетом того, что эти самые «десижн-мейкеры» разбираются в том, что такое военные планы и утечки о них. Вопрос в другом: эту сенсацию, без сомнения, прочитают и в Армении.

А вот тут уже нелишне вспомнить события в армянском селе с говорящим названием Паник в июле 2018 года. Расположено оно рядом с Гюмри и российской военной базой. Бронетехнику и людей в форме здесь видели регулярно. Но 17 июля 2018 года двигавшаяся к селу колонна российской бронетехники неожиданно останавливается, порядка трех десятков солдат, «рассредоточившись», перекрывают дорогу и начинают стрелять…Потом выяснилось: это были учения, а стреляли холостыми. Но сельчане перепугались в прямом смысле слова до обмороков. «Турецким вторжением» в Армении запугивают друг друга все кому не лень, от села Паник рукой подать и до турецкой границы, так что здесь не сомневались: это война! «Утечка» в шведском издании — это, конечно, не выстрелы за околицей, и обмороков, по всей видимости, после нее не будет. А вот неприятные вопросы прозвучать могут: а что, если все это правда? И соответствующие планы действительно лежат в турецких сейфах? Что будет, если Анкара вмешается в карабахский конфликт? Или же Турция, как член НАТО, отреагирует, к примеру, на «горячий сценарий» где-нибудь в Сувалкском коридоре? И нанесет удар и по российской базе в Гюмри, и заодно по военной инфраструктуре Армении, входящей в ОДКБ? И что в этом случае делать? Ответ, в общем-то, ясен: мириться с соседями и отказываться от притязаний на чужие земли. Но, пока политическая верхушка Армении к этому не готова, ее граждане будут решать проблемы своей безопасности «явочным порядком». То есть просто покупкой билета в один конец.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az