Тесное сотрудничество террористической группировки РКК с армянскими «коллегами», прежде всего из АСАЛА, уже ни для кого не секрет. Наличие в числе боевиков РКК этнических армян, в общем-то, тоже. До последнего времени ереванский «болтающий класс» предпочитал на эту тему не распространяться. Но теперь ситуация изменилась, и этаким «коллективным главным героем» для ереванских СМИ становится «армянский батальон имени Нубара Озаняна» в составе действующей в Сирии курдской самообороны. О нем раскатывают прямо-таки наперебой. «Раньше мы много воевали против ИГИЛ, потому что мы армянские воины, и должны были сражаться. Мы воюем также и против прибывших сюда из Турции войск, потому что они пришли, чтобы убить наш народ. Мы должны оружием и кровью защищать наш народ, живущий на этой земле», – рисуется перед журналистами член армянского батальона Аво Озанян. Как того и следовало ожидать, рассказы о собственной «доблести» (правда, по поводу конкретных военных операций здесь предпочитают не распространяться) здесь щедро перемешаны обвинениями в адрес Турции во всех смертных грехах, от «это Эрдоган создал ИГИЛ» до «мы должны противостоять им оружием, своей кровью, потому что когда-то они убивали внутри Турции армян, а теперь они выступили против всех народов».

А теперь поподробнее. Сирия — одна из ведущих тем для армянского «болтающего класса», уступающая по популярности разве что Карабаху или громким внутриполитическим скандалам. Даже министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе встречи глав МИД стран ОДКБ в Бишкеке не стал ограничиваться очередным сеансом «дипломатии доносов» на карабахском направлении и уверениями, будто бы в Карабахе для продвижения урегулирования более всего необходимо не прекращать оккупацию и не выводить войска, а отказаться от «милитаристской риторики и риторики ненависти», а заодно и «неконтролируемой гонки вооружений» (похожая риторика, напомним, была очень в ходу в СССР в те годы, когда наиболее трезвые аналитики уже понимали, что эту самую «гонку вооружений» СССР безнадежно проигрывает). Как рапортуют ереванские хроникеры, «глава МИД РА обратился также ситуации, созданной в результате турецкого вторжения в северо-восточную Сирию, выразив особую обеспокоенность положением национальных и религиозных меньшинств. З. Мнацаканян подчеркнул, что Армения продолжит оказывать гуманитарную помощь дружественному сирийскому народу на благо регионального мира и безопасности».

Можно, конечно, порассуждать, что в Сирии наличествует многочисленная армянская община, что местные армяне не могли остаться в стороне от гражданской войны и т.д. и т.п., а посему сирийская тема для армянской аудитории по понятной причине весьма чувствительна. Но…

Прежде всего, рассказы о соотечественниках в воюющей стране — это одно, а вот столь шумный «пиар» вокруг «армянского батальона» в составе курдских сил — уже другое. Особенно если на все лады повторяются штампы «мы воевали с Турцией сто лет назад и воюем теперь». Более того, сирийские армяне в самом начале гражданской войны решительно заняли сторону Башара Асада. На ранних этапах гражданской войны в Сирии армянские СМИ регулярно сообщали о ранениях и гибели своих сонародников в Сирии. Затем эти новости сошли на нет — верный признак, что большинство этнических армян Сирию предпочли покинуть. А вот об «армянском батальоне» заговорили уже совсем недавно, после того, как Турция вынудила США сначала сократить поддержку SDF, а затем уже отвести с севера Сирии свои войска, а курдские лидеры из союзников США быстро «переформатировались» в сторонников Асада. Вот тут армянские СМИ и запестрели сообщениями, что «армянский батальон имени Нубара Озаняна» идет воевать с турецкой армией. Правда, «эпической битвы» по понятным причинам не состоялось. Но «пиар» вокруг «армянского батальона, который воюет с Турцией», продолжает набирать силу. И вот тут уже не получится не спросить: что происходит?

А теперь серьезно. Вокруг этой малопонятной боевой единицы не просто раздули слишком уж впечатляющий «пиар». Эксперты с самого начала выражали сомнения, что в нынешних условиях, после массового выезда армян из Сирии, на севере этой страны мог быть создан полноценный «армянский батальон» — если, конечно, не поступила «помощь» извне. А вот об отправке в Сирию добровольцев для защиты соотечественников в Армении заговорили еще в 2014 году. Тогда, по крайней мере судя по открытым источникам, дальше разговоров дело не пошло. Но теперь появление скороспелого «армянского батальона» в составе курдских сил — это уже не чья-то сумасбродная инициатива, а усиленно раскручиваемый факт. И происходящее куда больше напоминает не местную «вооруженную самодеятельность», а «прокси-войну» Армении с Турцией на сирийском поле. Военную мощь любимого форпоста России переоценивать, конечно, не стоит, особенно против такой страны, как Турция. Но «прокси-войны», во-первых, обходятся куда дешевле «настоящих». Особенно если активно использовать террор, где Армении опыта не занимать. А во-вторых, здесь в ход идут и провокации, и громкие вопли «Турция намерена повторить «геноцид»!!!!», которые, кстати, совершенно необязательно подкреплять фактами. Достаточно вспомнить попытку поднять шум вокруг мнимой «резни армян в сирийском Кесабе», когда за «издевательства протурецких боевиков над несчастной армянкой» пытались выдать отрывок из фильма «для взрослых».

Другой вопрос, как далеко здесь готов зайти Ереван. Особенно с учетом весьма неоднозначной ситуации в Сирии. У Армении здесь вполне официально присутствует военная миссия. Но она входит в состав российского контингента. А вот у России уже наличествуют договоренности с Турцией о совместном патрулировании на севере Сирии. И как теперь будут развиваться события? Армения постарается «разграничить» действия своей официальной военной миссии и «армянского батальона»? Или же «любимый форпост» России попросту «подставит» Кремль на сирийском поле? Конечно, пока еще все это лишь догадки. Но события на севере Сирии развиваются по слишком опасному сценарию, чтобы от этих догадок можно было просто отмахнуться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az