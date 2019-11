Жительница Огайо позвонила 911 после того, как на ее мать напал бойфренд, и изобразила разговор с доставкой пиццы, сообщает Дождь. По словам диспетчера, он понял цель звонка отчасти потому, что видел похожие истории в соцсетях.

Как сообщает Fox News, пострадавшая позже рассказала полиции, что 56-летний Саймон Лопес из Орегона пришел к ним в квартиру, спровоцировал ссору и ударил ее по руке, от чего она ударилась об стену. Ее 38-летняя дочь позвонила 911 и, чтобы нападавший ни о чем не догадался, сказала, что хочет заказать пиццу.

13 ABC приводит диалог женщины и диспетчера Тима Тенейка:

— Орегон 911.

— Я бы хотела заказать пиццу по адресу…

— Вы звоните 911, чтобы заказать пиццу?

— Да, по адресу…

— Пиццу заказывают не по этому номеру…

— Нет-нет-нет, вы не понимаете.

— Теперь я вас понимаю.

Затем диспетчер спросил, какая нужна помощь и опасен ли мужчина:

— Этот парень все еще там?

— Да, мне нужна большая пицца.

— Хорошо. Как насчет медицинской помощи, она нужна вам?

— Нет. С пепперони.

Диспетчер сообщил о случившемся полицейским и предупредил, чтобы они не включали сирены. Им удалось задержать нападавшего.

Начальник полиции Орегона Майкл Наварре сказал телеканалу, что за 42 года работы в правоохранительных органах не сталкивался с таким способом скрытно вызвать полицию, но одобрил его. Наварре также похвалил диспетчера: другой мог бы повесить трубку.

PIZZA ORDER 911 CALL: A scary situation of alleged domestic violence in Oregon ended with the suspected abuser in handcuffs, all because the victim’s daughter used an innovative approach to seeking help. Tune in to Action News at 11 for the exclusive story. pic.twitter.com/jcWJ5blFA0

— Micaela Marshall 13abc (@MMarshallTV) 20 ноября 2019 г.