Корпус стражей Исламской революции (КСИР) арестовал в четырех иранских провинциях зачинщиков беспорядков, начавшихся после недавнего повышения цен на топливо, сообщает агентство «Интерфакс».

По словам генерала Рамезана Шарифа, аресты были произведены в провинциях Тегеран, Альборз, Фарс и Хузестан.

Он уточнил, что речь идет о лицах, связанных с зарубежными спецслужбами.

Согласно утверждениям генерала, противники Ирана попытались спровоцировать беспорядки из-за неудачи санкционной политики против Тегерана. Он добавил, что США, выступившие в поддержку беспорядков в Иране, и сторонники Вашингтона не добились ничего за последние 18 месяцев после восстановления антииранских санкций.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% — до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже — в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

По данным агентства «Мехр», за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Однако международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек.

В то же время, указывают СМИ, Интернет в Иране уже пятый день подряд остается почти полностью заблокированным.

Minval.az