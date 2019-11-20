Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора с РСФСР 1920-ого года. Он подчеркнул, что в начале девяностых произошло восстановление суверенитета республики, а не организация нового государства, следовательно, необходимо вернуть и его законные границы.

Такого же мнения придерживается спикер парламента Хенн Пыллуаас. У себя в Фейсбуке он написал: «Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии». Политик добавил, что пока Москва не признает Тартусский договор, о ратификации пограничного договора между странами не может быть и речи.

Россия и Эстония пытались оформить этот документ несколько раз. Последний был в 2014-ом году, но парламенты с обеих сторон отказались придавать ему законную силу. Основное противоречие заключается в том, что, по мнению российской стороны, Тартусский договор перестал действовать в 1940-ом году, когда появилась Эстонская ССР.

На сегодняшний день границы между Россией и Эстонией юридически не существует.

Minval.az