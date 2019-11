Музыканты из рок-группы Queen выложили на YouTube ознакомительный ролик к мобильному приложению, которое позволяет узнать, на сколько похоже на Фредди Меркьюри вы поете.

«FreddieMeter — наш эксперимент с искусственным интеллектом, который показывает, насколько ваше пение соответствует голосу Фредди», — говорится в описании к клипу.

Программа анализирует высоту голоса, тембр и мелодию, после чего исполнителю выставляются оценки от 0 до 100, передает РИА Новости.

Пользователи могут выбрать одну из четырех песен группы Queen: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love или We Are the Champions.

Многие поклонники уже назвали разработку бесполезной, так как считают, что голос Меркьюри уникален и неповторим.



Minval.az